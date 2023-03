Falla di BitLocker, da Microsoft uno script PowerShell per risolverla

Se sfruttata vanifica la crittografia che dovrebbe proteggere i dati.

Sebbene forse non usatissima dagli utenti domestici, BitLocker è una utile funzionalità integrata in Windows: permette di crittografare i dischi e proteggere così i dati da accessi non autorizzati.

Il guaio è che di recente proprio in Bitlocker è stata scoperta una vulnerabilità che rischia di vanificare questa sicurezza.

Identificata come CVE-2022-41099, fortunatamente non è sfruttabile da remoto poiché riguarda l'ambiente di ripristino di Windows (WinRE), una modalità speciale che si avvia quando il sistema operativo non si avvia normalmente, e che quindi chi intende approfittare della vulnerabilità deve forzare trovandosi fisicamente davanti al PC preso come bersaglio.

All'interno di questo ambiente, la falla potrebbe essere sfruttata per aggirare BitLocker e accedere ai dati cifrati, anche senza conoscere la password o il PIN.

Microsoft ha ammesso il problema e ha pubblicato una guida per mitigarlo manualmente. Tuttavia, la procedura richiede diversi passaggi e potrebbe essere complicata per gli utenti meno esperti. Per questo motivo, Microsoft ha rilasciato anche uno script PowerShell che semplifica il processo di correzione della vulnerabilità.

Lo script, disponibile in due versioni (l'una per chi usa Windows 11 o Windows 10 a partire dalla versione 2004, l'altra per chi usa versioni precedenti di Windows 10), per essere eseguito richiede i privilegi di amministratore, e applica quella che viene definita come «una soluzione temporanea», ma comunque efficace per evitare che qualcuno illecitamente acceda ai dati salvati sul PC.

Il gigante di Redmond ha poi fatto sapere di essere già al lavoro per rilasciare una patch definitiva che risolva la vulnerabilità in modo permanente. Nel frattempo, non soltanto consiglia agli utenti di usare lo script come misura precauzionale ma anche di tenere sempre aggiornato il sistema operativo con gli ultimi aggiornamenti di sicurezza.