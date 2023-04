Windows, arriva la modalità dedicata alle console per videogiochi

Una nuova interfaccia per sottrarre a Linux il controllo della Steam Deck e dei suoi cloni.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-04-2023] Commenti

L'arrivo della Steam Deck, la console portatile creata da Valve, ha dato una scossa al mondo dei videogiochi perché ha rotto un binomio che sembrava ovvio e indissolubile: quello tra Windows e i giochi.

La Steam Deck adotta infatti Linux come sistema operativo e, tramite il layer di compatibilità Proton, è in grado di far funzionare una lunga lista di videogiochi realizzati per Windows.

Naturalmente, chi lo desiderasse potrebbe installare Windows sulla Steam Deck (che dopotutto è praticamente un PC) ma si troverebbe di fronte a un particolare problema: l'interazione con il sistema operativo sarebbe difficoltosa poiché Windows è pensato per essere utilizzato con tastiera e mouse, non con i pulsanti dei controller, e anche l'utilizzo del touchscreen della console non è tanto pratico quanto si potrebbe pensare.

Così, come ha rivelato l'utente di Twitter WalkingCat, Microsoft ha iniziato a lavorare su una nuova interfaccia per Windows 11 sin dall'Hackaton tenutasi lo scorso settembre, un'interfaccia che renda semplice e naturale usare il sistema operativo tramite i pulsanti disponibili su una console quali la Steam Deck e i suoi cloni.

Il progetto è stato chiamato Windows Handheld Mode e, come tutti i progetti nati durante le varie edizioni dell'Hackaton, non è garantito che diventi un prodotto concreto; tuttavia, la necessità di questo genere di interfaccia per Windows è innegabile, e perciò è ben possibile che Microsoft ci stia lavorando con una certa serietà.

Al posto del tradizionale desktop c'è quindi un'interfaccia pensata appositamente per selezionare e avviare facilmente i videogiochi installati e che ricorda vagamente un launcher per Android, con grandi icone facilmente selezionabili tramite il touchscreen e tra le quali navigare usando i controller.

Le dimensioni delle varie parti dell'interfaccia sono quindi aumentate per una più facile interazione, tutte le applicazioni vengono avviate a schermo intero e un apposito launcher consente di selezionare e avviare rapidamente i giochi.

Non è ovviamente possibile sapere se e quando il Windows Handheld Mode diventerà realtà, ma sembra che Microsoft sia intenzionata a rilasciare nei prossimi mesi tutta una serie di anteprime al fine di creare interesse nei videogiocatori e di ottenere un feedback significativo.