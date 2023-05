Cabine telefoniche, addio per sempre

Per l’Agcom TIM non ha più l'obbligo di mantenere le cabine telefoniche e può smantellarle tutte.

L'Autorità per le Comunicazioni si è espressa: non esiste più nel nostro Paese la necessità di mantenere dei telefoni fissi a disposizione del pubblico e viene quindi meno l'obbligo per TIM di gestire le cabine telefoniche.

Queste saranno progressivamente verranno smantellate tranne che in ospedali, caserme e carceri, cioè quei luoghi in cui per legge l'uso dei telefoni mobili può essere vietato o fortemente limitato; e così nei rifugi di montagna.

TIM viene in questo modo a risparmiare forti oneri di manutenzione anche se già da tempo l'azienda ha iniziato a ridurre fortemente il numero delle cabine, vedendo così calare gli obblighi di riparazione prioritari, da adempiere in tempi brevi e anche nelle giornate festive.

Escludendo un numero molto ridotto di cabine Infostrada e di altre posizionate negli aeroporti (dove si potevano trovare telefoni pubblici per i quali pagare il servizio con carta di credito), il servizio delle cabine telefoniche è sempre stato un monopolio di Telecom Italia e prima ancora di SIP.

Anzi, fino agli ‘90 era uno dei punti di forza del gestore telefonico che per legge doveva mantenere almeno un telefono pubblico in tutti i Comuni e le frazioni del territorio nazionale.

Sempre Telecom Italia a livello internazionale era stata fra i primi gestori telefonici a lanciare cabine telefoniche con carte telefoniche prepagate, che erano diventate addirittura oggetto di un collezionismo come le monete e i francobolli, con emissioni dedicate ad avvenimenti e istituzioni.

I tentativi di estendere alle cabine telefoniche servizi aggiuntivi come la navigazione Internet per lo più non hanno avuto successo; più usati sono stati l'invio di SMS e fax da cabina.

Le cabine telefoniche rimarranno ormai solo nei film di epoca. Bisogna d'altra parte pensare che già oggi il 12% degli italiani non ha mai utilizzato una cabina telefonica mentre almeno fino agli '90 non solo non esistevano ancora i telefoni mobili ma appena il 50% degli italiani aveva un telefono fisso in abitazione: tutti, praticamente, erano obbligati a usare almeno una volta nella vita una cabina telefonica.