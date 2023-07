LiFi, il WiFi fatto con la luce

Approvato come standard 802.11bb, promette velocità fino a 224 Gbit/s.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-07-2023] Commenti

Con il nome di 802.11 bb, il LiFi è stato ufficialmente accolto nella famiglia IEEE 802.11, che raccoglie gli standard per le reti wireless e, dunque, comprende anche le varie versioni della tecnologia WiFi sviluppate sinora.

Il >LiFi si chiama così perché per la trasmissione dei dati usa la luce visibile (LiFi si può "sciogliere" in Light Fidelity), caratteristica che lo rende economico, versatile e sicuro (la luce visibile viene fermata da qualsiasi superficie opaca, per cui non c'è rischio che qualcuno si inserisca nella comunicazione) e consente di raggiungere velocità - secondo quanto affermano gli sviluppatori della tecnologia - pari a 224 Gbit/s.

«Lo si può immaginare come una forma avanza di codice Morse» - scrivono gli ideatori - «in cui la luce emessa da dei LED "lampeggia" molto rapidamente per scrivere e trasmettere dati binari sicuri. Ma nel caso del LiFi, ciò è invisibile all'occhio umano grazie alla velocità con cui la luce sfarfalla, inviando un'enorme quantità di dati ad alta velocità».

Come si può d'altra parte facilmente immaginare, e come ricorderanno quanti hanno avuto a che fare con le porte di comunicazioni a infrarossi in voga sui portatili diverso tempo fa, la trasmissione di dati tramite luce visibile presenta anche degli svantaggi: il primo e più evidente sta nel fatto che qualsiasi oggetto si interponga tra sorgente e ricevitore interrompe il fascio luminoso, e quindi la trasmissione; inoltre, altre fonti di luce (compreso il Sole) possono creare interferenze.

Inoltre, lo standard 802.11bb al momento è certificato per garantire una velocità di trasmissione pari a 1 Gbit/s se la distanza tra trasmittente e ricevente è di 1 metro: insomma, al momento le prestazioni non paiono tali da far gridare al miracolo, sebbene siano sensibilmente superiori a quelle del WiFi.