La IA di Microsoft indica il Banco Alimentare come attrazione turistica

Per gli algoritmi di MSN l'Ottawa Food Bank è uno dei luoghi migliori da visitare.

Se intendete visitare la capitale canadese Ottawa ma, una volta giunti, non sapete dove andare, provate con il locale Banco Alimentare, l'Ottawa Food Bank: secondo Microsoft Start - l'aggregatore di notizie ospitato da MSN - è uno dei luoghi migliori per i turisti.

Chi conosce le attività dei vari banchi alimentari sparsi per il mondo sa che si tratta di organizzazioni che si occupano di raccogliere e distribuire generi alimentari a vantaggio delle persone in difficoltà, non certo di mete turistiche.

Com'è possibile quindi che Microsoft Start lo proponga tra le mete più indicate? La risposta è facile: perché la raccomandazione proviene da una IA e non da un essere umano.

Il gigante di Redmond sostiene che questo genere di contenuti è supervisionato da persone in carne e ossa ma o la supervisione non è poi così efficace o non è così completa.

La IA di Start fornisce peraltro anche i motivi per i quali una visita al Banco Alimentare di Ottawa sia particolarmente indicata: «La gente che viene da noi ha lavori e famiglie da sostenere, oltre a spese da pagare. La vita è già abbastanza difficile. Immaginate di andarci a stomaco vuoto» affermano gli algoritmi.

Al momento in cui scriviamo l'articolo è già stato rimosso, ma i colleghi di The Verge hanno pensato bene di conservarne uno screenshot a futura memoria, di cui riportiamo la parte rilevante in fondo all'articolo.

Certo è piuttosto ironico che tutto ciò accada dopo che Microsoft ha deciso di licenziare buona parte dei giornalisti che lavoravano a Microsoft News e MSN, pensando che una IA fosse perfettamente in grado di sostituirli. E se è pur vero che anche un giornalista umano può prendere una cantonata, l'esperienza di questi mesi dovrebbe aver ormai dimostrato che una IA non è (ancora?) in grado di capire ciò che fa, ed è pertanto molto più prona a errori di questo tipo.