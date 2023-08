30 anni di Debian, il “sistema operativo universale”

La distribuzione Linux da cui è nata Ubuntu è una delle più vecchie.

Se il 15 agosto è il compleanno dell'iMac, il giorno successivo non è meno importante per l'informatica: è infatti la data di nascita del progetto Debian, che quest'anno compie 30 anni.

Il 16 agosto 1993 Ian Murdock, morto 8 anni fa, inviava sul gruppo comp.os.linux.development un messaggio con cui annunciava la creazione della prima versione della distribuzione nota allora come Debian Linux Release.

La proposta venne accosta con un entusiasmo tale da portare alla nascita di una attivissima comunità di sviluppatori e persone interessate, fino alla definizione del Progetto Debian come lo conosciamo oggi e al supporto, da parte di Debian, di una varietà di dispositivi, di architetture, e anche di kernel (esistono infatti per esempio le varianti Debian GNU/Hurd, e Debian GNU/kFreeBSD): si capisce perciò come mai si definisca «Il sistema operativo universale».

L'importanza di Debian per il mondo Linux e per il software libero in generale non si ferma però al progetto in sé ma comprenda la galassia di distribuzioni che da Debian sono derivate, prima fra tutte Ubuntu Linux: se Debian oggi ha il 16% del mercato Linux, Ubunti ha il 33,9%.

Le derivate - dirette o indirette - di Debian sono però moltissime, e comprendono anche iniziative "autarchiche" come Kylin, la distribuzione cinese che è una sorta di "remix" di Ubuntu e che è al centro del programma di Pechino di sostituire Windows con Linux.