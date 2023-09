Qomp2, il sequel di Pong

Che succede alle palline quando sfuggono alle racchette?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-09-2023] Commenti

Tutti conosceranno, quantomeno di nome, Pong, uno dei primi videogiochi commercializzati, reso popolare da Atari nel 1972.

Considerato da molti come una sorta di "antenato" di tutti i videogiochi, periodicamente trova chi intende rivisitarlo o valorizzarlo in qualche modo. Per esempio, nel 2020 fu l'anno di Pong Quest, che trasformava l'antico simulatore di ping-pong in un gioco di ruolo.

Il 2023 è l'anno in cui invece arriva la risposta a una domanda ancora più creativa: che succede alle palline di Pong quando la racchetta le manca ed esse escono dal campo di gioco?

Ciò che succede è raccontato in Qomp2, un videogioco edito da Atari che sarà disponibile su Steam nel corso del prossimo anno.

«Esplorate un mondo pericoloso e minimalista, armati di semplici comandi a due pulsanti: toccate un pulsante per cambiare direzione in diagonale di 45 gradi e tenetelo premuto per scatenare una corsa catartica in avanti. È tutto ciò che serve per risolvere gli enigmi ambientali e i livelli labirintici. Dietro ogni angolo c'è una nuova sfida che metterà alla prova le vostre abilità di risoluzione dei problemi e dei due pulsanti. Una varietà di nemici e boss difficili vi aiuterà a segnare il vostro tempo mentre attraversate 30 livelli distribuiti in quattro mondi»: così si presenta Qomp2 nella descrizione ufficiale.

Il concetto dietro a Qomp2 non è peraltro una novità assoluta: come il nome lascia intendere, infatti, Qomp2 è il seguito di Qomp o, meglio, ne è la versione ampliata e migliorata (da uno sviluppatore differente da quello originale) in quanto Qomp è un "minigioco" che può durare da una a tre ore.

Qui sotto, il video di presentazione.