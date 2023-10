TIM lancia le nuove cabine digitali

Se le cabine telefoniche tradizionali scompaiono, arrivano quelle digitali per navigare in Internet e ricaricare lo smartphone.

TIM sta smantellando a tappe forzate le vecchie cabine telefoniche tradizionali che, a volte, riescono a restare in vita - senza telefono - come biblioteche pubbliche in cui praticare il bookcrossing, ossia lasciare e prendere libri gratis.

L'azienda ha deciso però di non rinunciare però a una presenza di punti di comunicazione nelle città.

Per farlo, ha lanciato il progetto delle “cabine digitali”, non più collegate alla rete fissa ma alla rete mobile 5G e utilizzabili per accedere a Internet, per navigare nel web ma anche per effettuare gratis telefonate tramite la Rete, accedere a servizi interattivi del Comune, acquisire informazioni turistiche, consultare le news, prenotare taxi e ristoranti, acquistare biglietti.

Nelle cabine digitali si può anche ricaricare il proprio smartphone ed è inoltre presente un tasto chiamato Women+, che permette a donne in difficoltà di accedere con facilità a un operatore specializzato che possa dare loro aiuto.

Il progetto prende il via da Milano, città in cui è prevista l'installazione di 250 apparati di questo tipo, con l'obiettivo finale di arrivare a 2.500 cabine su tutto il territorio nazionale.