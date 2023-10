Lenovo inaugura una linea di PC con Android

Anziché Windows o Linux, il ThinkCentre M70a offre una versione personalizzata del sistema di Google.

Se siete tra quanti sono convinti che Android sia ormai un degno sostituto dei sistemi operativi desktop tradizionali, forse potrà interessarvi sapere che Lenovo ha una proposta per voi.

Lavorando in collaborazione con Esper ha infatti messo in vendita uno dei propri modelli di all-in-one - il ThinkCentre M70a 3rd Gen AIO - consentendo agli utenti di scegliere se avere, come sistema, Windows/Linux oppure Android.

La versione di Android in questione - Esper Foundation For Android - è stata preparata appositamente da Esper partendo dall'Android Open Source Project (versione 11) per dotare il sistema di Google di «funzionailtà aziendali per la gestione personalizzata, gli aggiornamenti e le opzioni di sicurezza».

Sul ThinkCentre non si trova quindi una versione "standard" di Android, o quella che si può incontrare sugli smartphone Motorola (azienda che appartiene a Lenovo) ma è stata sviluppata appositamente per soddisfare le esigenze degli utenti business che sono abituati ad avere a che fare con Windows o Linux.

I destinatari principali di questo tipo di computer sono infatti le aziende, ma anche i negozi, le strutture sanitarie, gli alberghi, ossia attività che spesso richiedono anche di poter utilizzare sistemi per la gestione remota, l'aggiornamento e il controllo dei dispositivi.

Inoltre, Lenovo garantisce aggiornamenti e supporto a lungo termine per i PC con Android, oltre alla possibilità di un'ulteriore personalizzazione per i clienti che volessero aggiungere il proprio marchio al sistema operativo, per dare un senso di «appartenenza aziendale».

Per quanto riguarda l'hardware, il ThinkCentre M70a offre varie configurazioni che partono da quella che offre processore Intel Core i3 di dodicesima generazione, 8 Gbyte di RAM DDR 4 e schermo da 21,5 pollici Full HD ed è venduta negli USA a circa 900 dollari (circa 850 euro).

Entro la fine dell'anno, infine, anche i modelli ThinkCentre M70q, ThinkCentre M90n-1 IoT e ThinkEdge SE30 v2 offriranno Esper Foundation for Android come OS.