Apple ha trovato il modo di aggiornare gli iPhone senza aprire la scatola

I nuovi smartphone saranno sempre in pari con le ultime versioni del software.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-10-2023]

Bisogna ammettere che c'è della creatività nella mossa adottata da Apple per affrontare alla radice il problema degli iPhone che si surriscaldano all'accensione poiché sono impegnati a installare gli ultimi aggiornamenti.

Come riporta Mark Gurman di Bloomberg, infatti, Apple ha deciso che la prossima infornata di iPhone non avrà bisogno di aggiornarsi, poiché sarà già perfettamente in pari con le ultime versioni sin dalla confezione.

«L'azienda» - spiega Gurman - «ha sviluppato un dispositivo simile a un tappetino ("pad", in inglese) sul quale i negozi possono appoggiare le scatole. Il sistema è quindi in gado di accendere l'iPhone con un collegamento senza fili, aggiornarne il software e poi spegnerlo di nuovo, il tutto senza dover nemmeno aprire la confezione. L'azienda vorrebbe iniziare a distribuire questi dispositivi ai negozi prima della fine dell'anno».

Per gli utenti è certamente una buona notizia; al di là del surriscaldamento dei modelli della generazione attuale, aprire la scatola e trovare uno smartphone già perfettamente aggiornato è una bella comodità.

In seconda battuta, però, vengono in mente tutti i guai che l'adozione di questo sistema può causare: se Apple è in grado di accendere un iPhone senza alcun collegamento fisico, operare su di esso e poi spegnerlo, chi assicura che qualcun altro, magari qualcuno con intenzioni discutibili, non arrivi a fare lo stesso?

Al momento Apple non si è ancora espressa circa le indiscrezioni pubblicate da Bloomberg. Se davvero però questo nuovo sistema debutterà entro la fine dell'anno, non dovremo aspettare molto per vedere come funzionerà ed eventualmente a quali problemi causerà.