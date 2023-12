Iliad riprova a fondersi con Vodafone Italia

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-12-2023] Commenti (3)

Sono passati meno di due anni da quanto Iliad Italia, per bocca del suo amministratore delegato, aveva giurato di non aver alcuna intenzione di fondersi con Vodafone.

Da allora le cose sono decisamente cambiate. Una prima offerta di acquisizione avanzata da Iliad nei confronti di Vodafone è stata rifiutata da quest'ultima; ora l'operatore francese ci riprova, puntando nuovamente sulla fusione.

In base alla proposta di Iliad, le due aziende andrebbero a formare una nuova realtà - battezzata NewCo nei documenti - di cui sarebbero ciascuna partecipe al 50%.

Vodafone otterrebbe anche un pagamento in contanti di 6,5 miliardi di euro e un finanziamento soci da 2 miliardi di euro; Iliad otterrebbe invece un pagamento in contanti da 500 milioni di euro e un finanziamento soci identico a quello di Vodafone.

L'obiettivo sarebbe creare «il protagonista sul mercato italiano delle telecomunicazioni per investimenti in tecnologie all'avanguardia e soluzioni customer-centric, supportando e accelerando la transizione digitale del Paese e in particolare l'adozione della fibra ottica».

C'è però dell'altro. Iliad avrebbe anche un diritto di opzione per acquisire ogni anno il 10% del capitale azionario di Vodafone: se decidesse di esercitarlo completamente, a Vodafone andrebbero altri 1,95 miliardi di euro, e Iliad otterrebbe il controllo esclusivo di NewCo.

Che cosa significa tutto ciò per gli utenti? È presto per dirlo. Vodafone, al momento in cui scriviamo, non si è ancora espressa sulla proposta, anche se sulla carta dovrebbe farle gola, considerate le voci circolanti circa le difficoltà in cui l'azienda si troverebbe.

La paura principale degli utenti - immaginiamo - è che un'eventuale fusione tra Vodafone e Iliad porti il peggio dei due mondi: la qualità della rete della seconda (non sempre eccezionale) unita all'abitudine di rimodulare continuamente i prezzi verso l'alto della prima.

La speranza, naturalmente, è che l'interesse di Iliad in Vodafone porti a un miglioramento delle prestazioni per quanto riguarda la rete mantenendo nello stesso tempo un regime di prezzi ragionevoli, mantenendo fede alla promessa di non aumentare mai il costo dei piani sottoscritti su cui Iliad ha costruito la propria fortuna.