Da Microsoft un'app per risolvere il problema di HP Smart

Lo strumento elimina l'app indesiderata e cancella tutte le LaserJet fantasma.

C'è finalmente una conclusione positiva alla misteriosa vicenda dell'installazione di HP Smart a tradimento, a causa del fatto che Windows, di punto in bianco, decide che tutte le stampanti collegate al sistema sono delle LaserJet.

Pur non avendo ancora indicato chiaramente quali siano le cause del problema, Microsoft ha rilasciato uno strumento gratuito, scaricabile dal sito ufficiale, che risolve la situazione.

Battezzato Printer Metadata Troubleshooter Tool, lo strumento rimuove le LaserJet "fantasma" - tranne, naturalmente, quelle che l'utente possiede per davvero - e consente di rimuovere anche HP Smart, posto che non si possieda davvero una stampante HP e che l'applicazione si sia installata il 25 novembre, giorno in cui si sono verificati i primi problemi.

L'utility è disponibile in quattro versioni, che differiscono in base all'architettura del sistema su cui andranno usate: x86 a 32 bit, x86 a 64 bit, ARM a 32 bit, e ARM a 64 bit.

L'esecuzione del Printer Metadata Troubleshooter Tool dovrebbe essere del tutto indolore per il sistema di stampa, che non dovrebbe subire alcuna conseguenza negativa, e per le stampanti HP reali, che dovrebbero continuare a funzionare senza problemi.