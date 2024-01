Hai preso una RTX 4090? SeaSonic consiglia di installarla con il fon

Il suggerimento ufficiale è usare un asciugacapelli per piegare i cavi di alimentazione.

È già abbastanza brutto spendere un paio di migliaia di euro per una scheda video i cui connettori rischiano di fondersi, ma sentirsi consigliare di adoperare un fon per garantire una posizione comoda ai cavi di alimentazione della scheda stessa suona un po' come una presa in giro.

Ciò è tuttavia quello che Seasonic consiglia agli acquirenti delle schede grafiche basate sul chip Nvidia RTX 4090. O, meglio, è ciò che consigliava fino a quando la cosa non s'è risaputa e la pagina di supporto relativa è stata modificata, anche se la cache di Google conserva una copia dell'originale.

In quella pagina Seasonic ricorda che, se è necessario piegare i cavi 12VHPWR e 12V-2x6 per posizionarli comodamente, è bene lasciare almeno 35 millimetri tra il connettore e la prima curva, come si può vedere nell'immagine che riportiamo qui sotto ed è presa dal sito di Seasonic.

Poi, la pagina originariamente si dilungava in spiegazioni dettagliate, articolate su cinque punti, su come operare per piegare i cavi e, al punto 2, recitava: «Usare con attenzione una debole fonte di calore (come un asciugacapelli) per riscaldare con attenzione la zona in cui si intende piegare il cavo».

Secondo diverse fonti, una versione ancora precedente della pagina arrivava a istruire gli utenti circa la necessità di eseguire l'operazione prima di installare la scheda video all'interno del case e prima di eseguire tutti i collegamenti.

Allo stato attuale i punti indicati sono stati ridotti a quattro, eliminando il punto numero due: il web, comunque, ha fatto in tempo a reagire alla versione iniziale, semplicemente sorridendo o arrivando a indignarsi per il fatto che una scheda tanto costosa (e già nota per essere problematica) richieda, per essere installata correttamente, l'uso di un asciugacapelli.