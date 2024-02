Vision Pro, inizia l'era degli incoscienti

Si moltiplicano i video di utenti che usano il visore di Apple facendo acquisti, attraversando la strada e persino guidando.

Era prevedibile: non si poteva non immaginare che, con l'avvento dei primi visori a realtà mista made in Apple, sarebbero subito emersi gli incoscienti che ne fanno uso là dove meno si dovrebbe.

I social network si stanno già popolando di video che ritraggono utenti di Vision Pro che attraversano la strada o che guidano l'auto mentre indossano il loro ultimo, carissimo acquisto.

Uno dei primi video di questo tipo è quello, disponibile su X, che ritrae il ventunenne Dante Lentini: il giovane indossa un Vision Pro mentre guida la sua Tesla o, per meglio dire, mentre la Tesla guida da sola e lui "armeggia" con qualche app, staccando le mani dal volante.

Contattato, Lentini ha ammesso che il video è stato realizzato di proposito soltanto per generare un po' di like e approfittando della presenza di un'auto della polizia - presente in zona per altre faccende - montando il tutto per indurre lo spettatore a credere che il guidatore sia stato fermato.

Il ventunenne ha raccontato di aver indossato il visore per 30 - 40 secondi al massimo, giusto il tempo di portare a termine la registrazione; poi ha affidato il tutto ai social e ha continuato a guidare come prudenza comanda.

Se certamente anche altri video sono stati creati con lo stesso intento, la medesima cosa non si può dire con sicurezza per tutti quelli che ritraggono passanti per strada o gente intenta a frequentare negozi con un Vision Pro ben calato sulla testa.

In aggiunta a che si comporta in questo modo per pochi secondi e al fine di ottenere un po' di pubblicità sul Web, esiste sicuramente anche chi pensa di essere al di sopra del pericolo, esattamente come c'è ancora chi manda messaggi dal cellulare mentre sta guidando.

Apple può pure raccomandare a gran voce che il visore non venga usato quando si compiono attività da cui non ci si può distrarre, pena la possibilità di causare danni a sé e agli altri, ma la saggezza non si può imporre per contratto.