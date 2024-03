Capacità reali, video irreali

Flipper Zero non è un gadget per “hackerare tutto”.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-03-2024] Commenti (4)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Flipper Zero non è un gadget per “hackerare tutto”

Le prodezze che vengono mostrate da tanti video su YouTube sono in realtà frutto di montaggi o messinscene: Flipper Zero è stato progettato appositamente in modo da non poter fare cose particolarmente pericolose. Per esempio, non è fisicamente in grado di leggere i dati crittografici delle carte di credito e quindi non può clonarle: può solo acquisirne per contatto il numero e la data di scadenza, cosa che può fare qualunque persona semplicemente guardando una carta di credito o appoggiandola contro molti smartphone recenti. Lo stesso vale per i biglietti dei mezzi di trasporto: può copiarli, ma non può generarli.

Flipper Zero non è in grado di comandare i semafori e la sua sezione a infrarossi è semplicemente un telecomando universale per televisori e altri apparecchi, come quelli acquistabili in qualunque negozio di elettronica. Questo vuol dire che questo dispositivo tascabile può effettivamente accendere e spegnere televisori, condizionatori, videoproiettori e altri dispositivi elettronici e può cambiarne il canale o regolarne il volume, per esempio, ma queste non sono certo dimostrazioni di chissà quale potere informatico: sono cose che appunto chiunque può fare con un normale telecomando universale, che nessuno considera pericoloso.

Le cose cambiano per la sua parte radio: questo dispositivo è in effetti in grado di registrare i segnali degli apricancelli standard e ripeterli, e questo significa che in teoria potrebbe essere usato per aprire un cancello senza autorizzazione. Ma in pratica, oltre a tutti i problemi di legalità di un atto del genere, usare un Flipper Zero in questo modo richiederebbe l'accesso a uno dei telecomandi originali oppure una lunga sessione di tentativi alla cieca fino a trovare il codice dello specifico apricancello. Inoltre il suo asserito potere di trovare le password dei Wi-Fi funziona soltanto se la password è una parola del dizionario, e se un malintenzionato ha queste mire può semplicemente usare un normale personal computer sul quale ha installato Wireshark o altri programmi analoghi. In altre parole, non ne vale la pena.

Probabilmente la cosa peggiore che un Flipper Zero può realmente fare è paralizzare gli iPhone tramite un sovraccarico (o denial of service) del segnale Bluetooth, ma solo nel caso degli iPhone che non sono stati aggiornati dai loro proprietari, visto che Apple ha rilasciato un aggiornamento correttivo a dicembre 2023.

Anche la sua capacità di consentire i furti d'auto, come affermato dalle autorità canadesi, è in realtà stata gonfiata dalle spettacolarizzazioni pubblicate dai TikToker e dagli YouTuber per ottenere più ascolti. È vero che un Flipper Zero può essere usato per memorizzare il segnale inviato dal telecomando della chiave all'auto e quindi aprirne le portiere, ma questo segnale cambia ogni volta, secondo il principio dei cosiddetti rolling code. Di conseguenza, bisognerebbe procurarsi la chiave originale dell'auto, azionarne il telecomando mentre la chiave è fuori dalla portata radio dell'auto, registrare il segnale e il relativo codice usa e getta con il Flipper Zero e poi usare questo dispositivo per trasmettere all'auto il segnale registrato, e comunque non sarebbe possibile avviare l'automobile.

Divertente e educativa, come dimostrazione, ma assolutamente inutile come strumento per i ladri professionisti di auto, che infatti non usano affatto apparecchi limitati come questo ma sfruttano dei ben più sofisticati ripetitori radio: uno viene messo all'esterno della casa della vittima, ad alcuni metri da dove si trovano presumibilmente le chiavi, ossia solitamente nell'ingresso, vicino alla porta di casa; l'altro ripetitore radio viene appoggiato all'auto, facendo quindi credere al veicolo che la chiave sia vicina e quindi debbano aprirsi le portiere, come ho raccontato già sette anni fa in una puntata di questo podcast [e in versione aggiornata anche nel 2022 qui]. Se volete ridurre il rischio di questo tipo di furto, non lasciate le chiavi dell'auto nelle vicinanze della porta di casa.

L'accanimento canadese contro il Flipper Zero, insomma, è tecnicamente infondato, frutto della poca conoscenza dell'argomento da parte dei governanti e delle esagerazioni fatte da chi pubblica video sensazionali per fare soldi: questo dispositivo è troppo limitato per fare danni reali. Ma allora, se è troppo limitato, a cosa serve esattamente?

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Imparare l'hacking