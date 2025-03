Da Apple un iPhone sottilissimo e senza porta di ricarica

L'iPhone 17 Air si ricaricherà soltanto tramite MagSafe.

Apple potrebbe essere pronta a fare un passo audace con il suo prossimo iPhone 17 Air, un dispositivo che, secondo le indiscrezioni, potrebbe arrivare senza una porta di ricarica fisica.

La notizia, emersa di recente e riportata da Bloomberg, suggerisce che l'azienda stia considerando di eliminare del tutto la porta Lightning o USB-C (accettata controvoglia), spingendo verso un futuro completamente wireless per la ricarica e il trasferimento dati.

L'idea non è del tutto nuova per Apple, che negli ultimi anni ha già mostrato una chiara direzione verso la rimozione di porte e connettori fisici.

Con l'introduzione della ricarica wireless MagSafe e l'abbandono del jack per le cuffie su modelli precedenti, l'azienda ha abituato i suoi utenti a un design sempre più minimalista. Tuttavia, eliminare la porta di ricarica rappresenta un cambiamento decisamente più significativo.

L'iPhone 17 Air dovrebbe essere il modello più sottile mai realizzato da Apple, con uno spessore inferiore a quello degli attuali iPhone e che dovrebbe attestarsi a 5,5 millimetri, mentre lo schermo dovrebbe avere una diagonale lunga 6,6 pollici.

Secondo le fonti, Apple sta valutando questa mossa anche per migliorare la resistenza all'acqua, eliminando un punto di ingresso per polvere e liquidi.

La ricarica avverrebbe dunque esclusivamente tramite MagSafe, mentre il trasferimento dati potrebbe basarsi su connessioni wireless come AirDrop o altre tecnologie proprietarie.

C'è da chiedersi se gli utenti accoglieranno questa scelta con entusiasmo, considerando che la ricarica wireless è spesso più lenta e meno pratica rispetto a quella via cavo, soprattutto in situazioni di emergenza.

D'altra parte, al momento le informazioni provengono da indiscrezioni e pare che Apple ancora non abbia deciso in modo definitivo se davvero intraprendere questa via, o se invece mantenere la porta USB-C: a pesare sulla decisione potrebbero essere anche certe normative, come la scelta dell'Unione Europea di indicare USB-C come standard universale.