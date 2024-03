Dietro le quinte delle truffe sugli investimenti in criptovalute

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-03-2024] Commenti

Da alcuni anni su Internet è facile imbattersi in una truffa che è particolarmente crudele già a partire dal suo nome: viene chiamata pig butchering, ossia "macellazione del maiale", perché è così che i criminali vedono le proprie vittime. I truffatori selezionano i propri bersagli usando le informazioni che trovano sui social network: età, situazione sentimentale, foto. Scelgono le persone che non hanno un partner e che mostrano nelle fotografie sui social un'età adulta e suggeriscono una certa disponibilità economica significativa perché mostrano per esempio la loro auto, il loro abbigliamento o le immagini dei loro viaggi.

Una volta scelta la vittima, i criminali la circuiscono con il metodo ormai tristemente classico del romance scam o truffa sentimentale: si presentano come uomini o donne molto attraenti, intrecciano una lunga relazione a base di messaggi e foto, senza chiedere nulla di insolito, diventano conoscenti di lunga data e si conquistano la fiducia del bersaglio con parole affettuose e una presenza costante e piacevole.

L'inganno scatta solo dopo settimane o anche mesi di corteggiamento, ma a differenza della truffa classica, nella quale il criminale finge di avere bisogno di soldi temporaneamente per tirarsi fuori da un guaio burocratico o di salute, nel pig butchering non c'è nessuna richiesta di denaro, almeno inizialmente, e questo fa abbassare ancora di più le difese psicologiche delle vittime.

A un certo punto il truffatore, ormai diventato uno di famiglia per la sua vittima, "rivela" a quella vittima di aver fatto un ottimo investimento in criptovalute e le propone di fare altrettanto, dandole tutte le istruzioni necessarie su come versare i soldi per aprire un conto. Ma l'investimento non esiste, il conto è una finzione gestita dal truffatore o da suoi complici, e i soldi investiti dalla vittima non verranno mai restituiti integralmente.

Fin qui lo schema è abbastanza noto, anche se c'è sempre qualcuno che non lo conosce e ci casca perdendo somme ingenti, a giudicare dalle telefonate e dalle mail che mi arrivano continuamente: ma grazie all'esperto di truffe informatiche Jim Browning possiamo andare oltre questo schema astratto e vedere concretamente dove e come lavorano questi criminali.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Dentro la sede dei criminali