MS-DOS 4.00 diventa open source

È forse la versione meno amata - per via dei bug che la popolavano - del sistema operativo di Microsoft, ma da oggi c'è un motivo per regalarle almeno un po' di considerazione: il codice sorgente di MS-DOS 4.00 è stato rilasciato sotto licenza open source.

Come già per MS-DOS 1.25 e 2.0, MS-DOS 4.00 è distribuito sotto licenza MIT ed è ospitato da GitHub.

Il rilascio, deciso da Microsoft in collaborazione con IBM, oltre al codice sorgente comprende anche i file binari della versione beta di MS-DOS 4.00, documentazione in PDF e immagini dei dischi.

La decisione di procedere alla pubblicazione come open source nasce però dall'iniziativa del ricercatore Connor Hyde, noto anche come Starfrost, il quale sta lavorando a una storia di Multitasking DOS, una versione del sistema scritta per supportare il multitasking che però non riscosse molto successo.

Qualche tempo fa Hyde entrò in contatto con Ray Ozzie - nome storico dell'informatica, che ha lavorato sia in IBM che in Microsoft - e, pur non trovando il codice sorgente di Multitasking DOS, trovò quello di MS-DOS 4.00, rilasciato quindi dopo aver ricevuto il via libera dei due giganti.

Il materiale rilasciato è stato provato su diverse configurazioni hardware, da PC XT originali della metà degli anni '80 a macchine equipaggiate con processori Pentium, ma anche su emulatori come PCem e 86box.