Napster compie 25 anni

Sono passati 25 anni da quel 1 giugno 1999 in cui prese il via la "rivoluzione del file sharing" grazie al lancio della prima versione pubblica di Napster.

L'idea di usare l'agile formato MP3 - sviluppato nel 1993 - per costituire una sorta di enorme database centrale della musica mondiale, da cui tutti potessero attingere, era nata nella mente di Shawn Fanning nel 1998 per essere condivisa sulla chatroom IRC w00w00.

Grazie all'amico Sean Parker, quell'idea si trasformò in Napster che, a partire dal momento in cui arrivò sulla scena, ottenne un successo mondiale giungendo ad avere, all'inizio del 2001, oltre 26 milioni di utenti.

Insieme al successo arrivarono i problemi: l'industria musicale, presa in contropiede, si fece prendere dal panico e tentò di eliminare completamente Napster, riuscendoci a colpi di cause legali (celebre fu quella intentata dai Metallica) nel luglio del 2001.

Il seme era stato però ormai lanciato e altre piattaforme sorsero al posto di Napster; alcune di esse rimediarono al problema di base della creatura di Fanning e Parker, ossia la necessità di server centrali.

La creazione di sistemi decentralizzati contribuì all'esplosione del file sharing e fece passare parecchie notti insonni ai dirigenti delle varie associazioni di tutela del diritto d'autore, ma dette anche ad alcune aziende lo spunto per la creazione di store musicali digitali del tutto legali.

Si può insomma dire che Napster abbia gettato le fondamenta per iTunes di Apple e, in un certo senso, anche per servizi come Spotify e soci, ora che la musica viene fruita non più tramite CD o file MP3, ma soprattutto in streaming.

Se la distribuzione di contenuti oggi ha l'aspetto che conosciamo, insomma, il merito è in buona parte del diciassettenne che, 25 anni fa, sognava un database musicale aperto a tutti.