Microsoft ripulisce Skype levando la pubblicità

In un disperato tentativo di mantenere una certa rilevanza nel mondo delle videoconferenze e delle chiamate VoIP, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Skype.

Acquistata da Microsoft per 8,5 miliardi di dollari nel 2011 e andata perdendo sempre più importanza, l'applicazione oggi si trova a essere estremamente distante dai fasti del passato, quando era la soluzione per eccellenza per le chiamate via Internet, e appesantita da un'interfaccia piena di pubblicità.

Così, con il rilascio di Skype Insider build 8.125.76.201, Microsoft ha deciso di eliminare tutti gli spot su tutte li piattaforme: conversazioni e canali sono ora completamente liberi dalla pubblicità.

Oltre a ciò, l'aggiornamento include miglioramenti per quanto riguarda la creazione di immagini tramite la IA e l'introduzione del supporto a OneAuth sotto iOS.

Tutto ciò è interessante, oltre che per quanti ancora usano Skype, per immaginare quale sia la strategia di Microsoft circa la presenza di pubblicità nei propri prodotti.

Finora, l'azienda di Redmond si è mossa in maniera piuttosto aggressiva, inserendo spot non solo in Skype, ma per esempio anche nel menu Start di Windows, a volte per promuovere altri software prodotti da Microsoft stessa, come il browser Edge.

Viene quindi da chiedersi se la decisione di rimuovere la pubblicità da Skype sia da considerarsi un unicum, o se magari sia invece l'inizio di un'inversione di tendenza.