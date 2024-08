L'arresto di Durov e le nostre libertà

Il caso del fondatore di Telegram è complicato e delicato per la libertà in Rete

Arrestato il fondatore di Telegram

L'arresto in Francia di Pavel Durov - il fondatore e proprietario di Telegram, la piattaforma social molto usata dai dissidenti politici di tutti i Paesi e regimi politici ma anche dalla criminalità organizzata - è il segnale di un giro di vite importante per la libertà di espressione in Rete.

Da notare innanzitutto che Durov, cittadino francese e russo, i primi problemi li aveva avuti con Vk, la sua piattaforma on line di lingua russa e sita in Russia, che è stato costretto a cedere proprio per non rischiare la chiusura e probabilmente l'arresto in Russia.

Oggi il suo Telegram, usato anche tantissimo dai gruppi della dissidenza pacifista russa contro Putin, è invece sotto accusa - l'indagine è aperta da tempo - proprio in Occidente.

Dopo il caso di TikTok e la volontà di chiuderlo da parte dell'amministrazione Biden negli USA perché considerato espressione dello Stato e del partito comunista cinese, è un altro volto del cambio di passo da parte degli Stati nazionali di cercare di contenere l'area globale di dibattito ma anche di spazio sottratto alla loro sovranità fiscale, giudiziaria e politica.

Bisogna riconoscere che le accuse fatte a Durov - che ora rischia un processo penale in Francia e parecchi anni di prigione, se condannato per tutti i capi di accusa - mettono assieme cose molto diverse tra loro.

Un conto è il rifiuto di moderare e reprimere le discussioni su Telegram in cui sono presenti gruppi di ogni tendenza politica e culturale e religiosa: dai nazisti agli antifascisti, dai pacifisti anti Putin ai gruppi filo russi.

Un altro conto è il rifiuto di collaborare con le autorità, di regimi democratici ma anche autoritari, alla repressione di crimini come lo spaccio di droga, il commercio illegale di armi, la pedofilia é pedopornografia.

Si tratta di capire cosa significhi veramente collaborazione e non collaborazione. Fino a che punto dovrebbe spingersi la collaborazione? Fino all'obbligo di consegnare completamente le chiavi del social alle autorità giudiziarie? E quanto queste sono soggette al potere dei governanti o quanto sono realmente indipendenti?

Il processo quindi non riguarda solo il solito miliardario della new economy ma in pratica i diritti e le libertà di tutti.