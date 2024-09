Come ripristinare il menu contestuale di Windows 10 in Windows 11

Con quale di queste dieci affermazioni concordi di pi? I soldi non sono tutto nella Vita. Adesso cerca di farlo capire anche all'ufficiale giudiziario. Non bisogna calpestare i Sentimenti altrui. Gli unici autorizzati a farlo portano gli anfiibi. Ama il prossimo tuo. No, non questo, il prossimo! La Salute la cosa pi importante. C' soddisfazione a suicidare un organismo funzionante al 100%? E' l'Amore che muove il Mondo. Chi ha premuto il bottone della pausa? Una persona Produttiva si alza all'alba. Proprio mentre sta chiudendo la Borsa di Tokio. La Famiglia uno dei valori fondamentali. Me lo dicono sempre le mie due mamme e i miei tre pap! Il Lavoro ci rende liberi. Questo giusto, infatti sappiamo da dove viene la frase, vero? Il merito viene sempre premiato. Specie se i tuoi talenti li esprimi nel sesso con qualcuno ricco. Non dovrei perdere tempo a leggere fesserie del genere. Hai ragione, ma l'hai capito troppo tardi!

