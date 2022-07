Windows 11, la finestra Apri Con si rinnova e diventa un po' più utile

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-07-2022] Commenti (1)

Quando Microsoft lanciò Windows 11, meno di un anno fa, non tutti apprezzarono i cambiamenti estetici che la nuova versione del sistema operativo introduceva: tuttora per esempio molti utenti non si sono rassegnati alla barra delle applicazioni in posizione centrale (e non modificabile).

Tuttavia, nonostante la bravura dimostrata nell'irritare gli utenti, Microsoft di tanto in tanto presenta modifiche che non sono sgradite: anzi, appaiono persino utili.

La più recente di queste è la veste rinnovata con cui la finestra di dialogo Apri Con (che si attiva dal menu contestuale accessibile facendo clic con il tasto destro del mouse su un file) si presenterà in uno dei prossimi aggiornamenti, e di cui oggi è possibile vedere un'anteprima.

La riprogettazione non riguarda soltanto l'aspetto, che diventa maggiormente coerente con quello del resto del sistema operativo; anche le funzionalità paiono diventate un po' meno frustranti, poiché ora la finestra mette immediatamente a disposizione le opzioni più utili.

Nella nuova versione di Apri Con, nella parte alta c'è sempre l'applicazione indicata come predefinita in quel momento; poi vi sono due applicazioni suggerite come alternative, quindi ulteriori opzioni che secondo Windows potrebbero essere adatte.

Infine, c'è un link che rimanda alla possibilità di scaricare un'applicazione appropriata dal Microsoft Store (possibilità che prima era presentata, in maniera un po' confusa, sotto forma di icona, confondendosi tra le app), e un ulteriore link per andare manualmente alla ricerca del software giusto all'interno del PC.

Gli utenti potranno trovare utile anche un'ultima aggiunta: quella di due pulsanti che permettono di scegliere se si intende usare una data applicazione per aprire un file Sempre o Solo per una volta.

Si tratta di un comportamento mutuato dal mondo degli smartphone, dove questa opzione è da tempo disponibile, e che aiuta a evitare che per l'esigenza di un momento si riassegni completamente l'applicazione predefinita per un dato tipo di file.

Nel complesso, la nuova finestra regala un'impressione di maggiore ordine e pulizia. Resta sempre il dubbio, che riappare ogni volta che Microsoft annuncia una novità di questo tipo, se Windows 11 dovesse proprio essere una nuova versione di Windows (con tutte le limitazioni che introduce) e non potesse essere invece presentato come un semplice aggiornamento di Windows 10.