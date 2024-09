Il vostro smartphone non esploderà

Cassandra Crossing/ Mentre gli oggetti di uso comune esplodono intorno a voi, il vostro smartphone non lo farà.

21-09-2024

Immagine: Marco Calamari.

I profeti di sventura, con una certa soddisfazione, devono spesso passare all'incasso delle loro profezie avveratesi, perché la apparentemente scontata frase "Io ve l'avevo detto" fa parte del loro sporco lavoro. È infatti il momento educativo in cui la sventura può essere trasformata in utile lezione per il futuro. E questo sarà vero anche oggi, ma in una maniera sgradevole ai più.

Cari "più", dovete cambiare; dovete cambiare nella vita di tutti i giorni, dovete cambiare nelle abitudini, dovete cambiare nella testa. No, il vostro cellulare, con altissima probabilità, non esploderà, ma non perché non siete combattenti o siete lontani dal fronte. Non esploderà perché nessuno ha bisogno di trasformarlo in un'arma contro di voi riempiendolo di C4.

Il vostro cellulare è già oggi una sofisticata arma di tecnocontrollo che viene usata quotidianamente contro di voi, e nessuno la declasserà a semplice bomba radiocomandata, che sarebbe certamente meno utile.

Non è un caso, infatti, che la recentissima campagna di bombe radiocomandate utilizzate in Medio Oriente sia stata scatenata appena dopo che la fazione colpita aveva bandito l'utilizzo dei cellulari nella maniera più sensazionale possibile, con tanto di annuncio delle sue somme autorità. Aveva semplicemente e tardivamente riconosciuto l'utilizzo che ne veniva fatto da altri.

Allora, e solo allora, la fazione avversaria ha utilizzato gli oggetti sostituti ai cellulari che, non avendo un canale di ritorno, non hanno nessuna possibilità di essere utilizzati per intelligence, intercettazioni e tecnocontrollo, ma solo come relativamente stupide e precisissime armi di distruzione di massa.

Questo non vi fa pensare? Non vi mette a disagio? Non vi fa sentire in pericolo, ma non di saltare in aria? Non vi rende evidente la necessità di cambiare? Tirate fuori di tasca il vostro smartphone e guardatelo con occhi nuovi. Sapete cosa dovete fare.