Da Adobe una IA per ruotare le immagini 2D in uno spazio tridimensionale

Come ogni anno, in occasione dell'evento MAX, Adobe ha presentato tutta una serie di novità dedicate ai creativi che utilizzano i suoi prodotti per il proprio lavoro.

Ad attirare in particolare l'attenzione è stato però Project Turbtable, uno strumento che consente di ruotare in uno spazio 3D un'illustrazione vettoriale bidimensionale, creando in tempo reale i "lati" originariamente non visibile, naturalmente grazie all'uso di algoritmi di IA.

A ogni rotazione, il risultato è di nuovo un'immagine 2D che non risulta in alcun modo artefatta o differente dall'intento originale dell'artista: semplicemente - per modo di dire - la IA "inventa" i dettagli che nell'illustrazione di partenza non erano visibili perché non necessarie, e pertanto non erano stati inseriti.

L'esempio che riportiamo in fondo all'articolo mostra bene il concetto: sia il drago che il cavaliere vengono ruotati creando in tempo reale le prospettive mancanti, e lo stesso accade per le altre illustrazioni.

La rotazione è possibile sia sull'asse X che sull'asse Y, consentendo di utilizzare i medesimi personaggi in diverse pose e da diverse angolazioni, senza che l'artista debba ricreare da zero ogni variazione.

Adobe si riferisce a Project Turntable e agli altri progetti mostrati in quest'occasione come Sneaks: in pratica si tratta di anteprime che servono unicamente a mostrare le tecnologie su cui l'azienda sta lavorando, ma non c'è modo di sapere se e quando verranno inserite in un prodotto ufficiale.

Qui sotto, il video dimostrativo di Project Turntables.