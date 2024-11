I Beatles (e la IA) candidati a due Grammy

Then and Now, con la voce di Lennon ricostruita, parteciperà all'edizione 2025 della cerimonia.

Parteciperanno anche i Beatles, a più di cinquant'anni dallo scioglimento ufficiale, all'edizione 2025 dei Grammy Awards, che si terrà il prossimo 2 febbraio.

Saranno in concorso con Now and Then, la canzone rilasciata un anno fa a partire da una demo registrata da John Lennon e completata grazie all'uso dell'Intelligenza Artificiale.

Già allora l'operazione suscitò qualche discussione: quanto della voce originale di Lennon era confluita nella versione definitiva del brano, e quanto era frutto del lavoro della IA e, quindi, non esattamente originale?

Now and Then ha potuto vedere la luce soltanto nel 2023 perché, a differenza di altre demo - come Free as a Bird, completata e rilasciata nel 1995 - fino a quel momento non c'erano gli strumenti tecnici per separare la voce di Lennon dal suono del pianoforte, che spesso la copriva.

Grazie alla tecnologia sviluppata da Peter Jackson per il documentario Get Back, invece, nel 2021 la separazione è diventata possibile; o, meglio, gli algoritmi di machine learning hanno ricostruito la voce del cantante nei punti in cui questa non era udibile.

Così Paul McCartney e Ringo Starr, gli ultimi due Beatles, hanno potuto completare la canzone e lanciarla lo scorso anno.

Tecnologia o no, a quanto pare il risultato è perfettamente conforme alle regole per la partecipazione ai prossimi Grammy, poiché l'opera non è interamente frutto di IA, ma ne contiene soltanto degli «elementi».

I Beatles concorreranno quindi per i premi Record of the year (contro nomi quali Beyoncé, Charlie XCX, Billie Eilish, e Taylor Swift) e Best rock performance (contro Green Day, Pearl Jam, e The Black Keys).