La Basilica di S. Pietro ora si visita in 3D comodamente da casa

La IA di Microsoft ha permesso di creare un perfetto gemello digitale del monumento.

È nato grazie alla collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e Microsoft il primo "gemello digitale" della Basilica di S. Pietro in Vaticano.

"La Basilica di San Pietro: AI-Enhanced Experience" consente a pellegrini e visitatori di visitare e interagire con la Basilica muovendosi in uno spazio 3D, ricreato attraverso tecniche di ricostruzione potenziate dall'Intelligenza Artificiale di Microsoft.

Il progetto è stato avviato due anni: per tre settimane droni, fotocamere e laser hanno catturato all'interno della Basilica oltre 400mila immagini ad alta risoluzione che sono state poi utilizzate per creare un modello 3D, che per l'appunto è il gemello digitale (digital twin).

Poi è intervenuta la IA. Questa ha elaborato la vasta mole di dati della fotogrammetria, perfezionando il gemello digitale colmando le lacune, migliorando i dettagli e creando una ricostruzione virtuale senza soluzione di continuità.

Il compito della IA non s'è però esaurito qui: essa ha anche aiutato a rilevare e mappare le vulnerabilità strutturali della Basilica, come crepe e tessere di mosaico mancanti, per orientare al meglio i futuri lavori di conservazione.

Il risultato è disponibile sul sito dedicato, dal quale chiunque può iniziare la propria visita virtuale; una pagina del sito di Microsoft, invece, illustra i dettagli di come è stata condotta l'operazione.

Qui sotto, il video di presentazione realizzato da Microsoft.