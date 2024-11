Il thin client di Microsoft per usare Windows in streaming

Windows 365 Link è il primo Cloud PC creato da Microsoft per l'accesso a Windows in abbonamento.

Il tentativo di Microsoft di trasformare Windows in un servizio offerto "in streaming" si arricchisce di un nuovo elemento: Windows 365 Link, altrimenti noto come «il primo dispositivo Cloud PC per Windows 365».

Windows 365 è per il sistema operativo ciò che Office 365 è per la suite di programmi da ufficio: l'utente possiede solo un thin client, e non un vero PC, perché questo è sufficiente per accedere alle funzionalità del sistema operativo completo che vengono messe a disposizione tramite la connessione a Internet; in "streaming", appunto.

Per invogliare gli utenti a dotarsi non di un computer in tutto e per tutto ma di un thin client, Microsoft ha deciso di mettere in vendita la propria versione di questo: Windows 365 Link.

Si tratta di un dispositivo che sarà disponibile il prossimo aprile negli Stati Uniti a 349 dollari e che esiste soltanto per connettersi a Windows 365.

Dal punto di vista dell'hardware è una "scatoletta" con dimensioni 12 x 12 x 3 cm al cui interno trovano posto un processore Intel non specificato, 8 Gbyte di RAM e 64 Gbyte di memoria interna.

Per quanto riguarda porte e connettività sono presenti: sul fronte una porta USB-A; sul retro una porta USB-C sul retro, altre due porte USB-A, una DisplayPort, una porta HDMI, una porta Ethernet e il connettore per l'alimentazione; è presente inoltre il supporto a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

L'hardware, secondo Microsoft, è sufficientemente potente per la codifica e decodifica video, affinché questo "mini PC" sia utile per le videoconferenze.

Nelle intenzioni di Microsoft, Windows 365 Link è il primo di una serie: altri modelli dovrebbero apparire in futuro, ciascuno dei quali offrirà una diversa configurazione.

Al momento l'offerta di Windows 365 è dedicata alle aziende; si sa che Microsoft intende, a un certo punto, offrire piani anche per l'utenza privata. Al momento però non ci sono dettagli in proposito.