ChatGPT, i task lo trasformano in un vero assistente digitale

Presto sarà possibile chiedere alla IA di creare attività e promemoria.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-01-2025] Commenti

Immagine generata con DiffusionArt

L'utilità di ChatGPT migliora con il lancio di Tasks, una funzionalità ancora in versione beta con la quale OpenAI vuole dimostrare agli utenti come la sua IA possa trasformarsi in un vero assistente, capace di svolgere compiti per conto dell'utente.

Task consente di chiedere a ChatGPT di pianificare attività da svolgersi in un secondo momento, come promemoria (attività che vengono eseguita una volta sola) o come azioni ricorrenti.

Per poter sfruttare Tasks è necessario selezionare 4o con attività programmate dall'elenco dei modelli disponibili, quindi inviare a ChatGPT un messaggio con la richiesta di che cosa si desidera che faccia e quando.

ChatGPT creerà quindi l'attività, che potrà essere gestita direttamente dalla chat o selezionando Task dal menù del profilo.

In qualità di premuroso assistente, ChatGPT potrà anche suggerire dei task direttamente dalle chat, e gli utenti potranno poi decidere se accettare o meno il suggerimento, creando effettivamente l'attività.

Tasks non è ancora disponibile, ma lo sarà presto: la versione beta sarà disponibile per gli utenti Plus, Team e Pro a livello globale nei prossimi giorni e consentirà di attivare un massimo di 10 task contemporaneamente.

Quando la fase beta sarà conclusa, non soltanto il numero di task attivabili sarà aumentato, ma la funzionalità sarà estesa a tutti gli utenti di ChatGPT, compresi quelli dei piani gratuiti; è facile immaginare tuttavia che ci saranno limitazioni più serie rispetto a quelle imposte agli utenti dei piani a pagamento.

Per quanto riguarda i possibili usi di Tasks, OpenAI suggerisce alcune situazioni, come: ricordare all'utente che il passaporto scade entro sei mesi; fornire le previsioni meteo giornaliere per la zona in cui si vive ogni mattina alle 7; stilare, ogni venerdì, un elenco di cose che si possono fare nel weekend in base all'area in cui si vive e al meteo; iniziare la giornata con un mantra alle 7 del mattino; impostare per le 18 di ogni sera l'invio di barzellette da raccontare ai propri figli prima di andare a dormire.

I vari task potranno essere creati non soltanto dalla versione web di ChatGPT, ma anche dalle applicazioni per desktop e per smartphone; la gestione delle attività tramite il task manager sarà invece possibile soltanto dal web.