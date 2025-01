Facebook: Linux è un malware

Il social network ha iniziato a bloccare i post che parlano del sistema del pinguino, a partire da quelli di DistroWatch.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-01-2025] Commenti

Immagine generata con DiffusionArt

La prima vittima è stata DistroWatch, il noto sito che fornisce notizie sulle varie distribuzioni Linux: lo scorso 19 gennaio, Facebook ha rimossa un suo post dal social network.

«Il post può facilitare la condivisione, la creazione o l'hosting di software dannoso» recitava la motivazione, e si poteva pensare che si trattasse di una svista, o un caso isolato.

Invece, anche altri post che citavano DistroWatch o tematiche relative al mondo Linux hanno iniziato a venire rimossi, e così DistroWatch ha deciso di andare a fondo della questione, rivolgendosi all'assistenza di Facebook.

Il risultato dell'indagine è stato scoraggiante e anche incomprensibile. «Gli autori delle policy interne di Facebook hanno deciso che Linux è un malware, e hanno etichettato tutti i gruppi associati con Linux come "minacce alla sicurezza informatica"» ha scoperto il sito.

La parte incomprensibile di una tale situazione sta nel fatto che Facebook con tutta probabilità gira su dei server Linux, e dovrebbe pertanto conoscere a fondo l'argomento, evitando di confonderlo con del malware.

In base a ragionamenti come questo, DistroWatch ha chiesto il ripristino dei post, ma s'è sentita rispondere che ciò non accadrà: il materiale relativo a Linux - ha spiegato Facebook - resterà bloccato dal filtro sugli argomenti che possono mettere in pericolo la sicurezza informatica.

Non solo: a causa di tutte queste insistenze, l'account Facebook di DistroWatch è stato bloccato.

Al momento proprio non è chiaro perché di punto in bianco Facebook abbia deciso di considerare Linux un pericolo, come se fosse la Microsoft dei tempi di Ballmer. C'è da sperare che la decisione venga presto considerata come la follia che è e annullata.