YouTube, arriva Premium Lite a prezzi accessibili

L'abbonamento economico è realtà: costa meno di Premium anche se ha qualche difetto.

06-03-2025

Contando sia gli iscritti a YouTube Music sia gli iscritti a YouTube Premium si arriva a 125 milioni di utenti: un numero di tutto rispetto, raggiunto proprio da poco, che però non deve sembrare sufficiente alla piattaforma di Google.

Per incentivare l'iscrizione di nuovi abbonati è stato così lanciato un piano più economico dell'attuale Premium, che è stato battezzato Premium Lite: è stato studiato - così sostiene YouTube - per offrire «il giusto equilibrio tra caratteristiche e vantaggi per quegli utenti che vogliono vedere la maggior parte dei video senza la pubblicità».

Rispetto a YouTube Premium, che negli Stati Uniti costa 12,99 dollari al mese, YouTube Premium Lite non elimina del tutto gli spot, ma li toglie soltanto alla maggior parte dei video.

Per la precisione, ciò significa che sono privi di pubblicità i video che riguardano gli argomenti più disparati - dai videogiochi alla moda, dalla cucina alle ultime notizie - ma non quelli musicali; inoltre, non è abilitato il download dei video né lo è la possibilità di continuare la riproduzione in background su smartphone.

Queste limitazioni comportano però un canone di abbonamento inferiore a quello di YouTube Premium: esso si assesta infatti a 7,99 dollari al mese.

YouTube Premium Lite è già attivo negli USA; nelle prossime settimane arriverà anche in Tailandia, Germania e Australia, ossia quelli che YouTube considera "Paesi pilota". Poi, se avrà successo, probabilmente sarà esteso ulteriormente; ma al momento non ci sono indicazioni sulle possibili tempistiche né la conferma ufficiale che arriverà anche in Italia.