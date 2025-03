Volkswagen, sulle auto tornano i pulsanti fisici

L'azienda giura che non farà più “l'errore” di dotare i propri veicoli soltanto di touchscreen.

«Non è un telefono: è un'auto»: c'è voluto un po' di tempo ma Volkswagen si è accorta che i touchscreen nei veicoli non sono poi così pratici e ha deciso di tornare ai pulsanti fisici.

La retromarcia è stata annunciata da Andreas Mindt, responsabile del design delle auto di Volkswagen, in un'intervista ad Autocar, nella quale il dirigente ha ammesso che la rimozione dei pulsanti è stata «un errore».

«A partire dalla ID 2all in avanti, useremo pulsanti fisici per le cinque funzioni più importanti: volume, riscaldamento per entrambi i lati dell'auto, ventole e luci di emergenza» ha raccontato Mindt, riferendosi alla concept car svelata lo scorso giugno.

I pulsanti saranno posizionati al di sotto dello schermo, che non scomparirà (anche perché in alcuni Paesi la legislazione oggi impone la presenza di una videocamera posteriore) ma non sarà più l'unico modo di interagire con quei sistemi.

«Sarà così per tutte le auto che produrremo d'ora in avanti. Abbiamo capito. Non faremo mai più un errore del genere. Sul volante ci saranno pulsanti fisici» ha spiegato ancora Mindt. «Non ci sarà più bisogno di tirare a indovinare. È frutto delle reazioni che abbiamo ricevuto, è una cosa vera, e la gente preferisce così. In fin dei conti, è un'auto. Non è un telefono: è un'auto».

Lo schermo continuerà a essere utile per gestire il sempre crescente numero di funzionalità che si trovano ormai sulle auto; per quelle più importanti, e che capita di gestire durante la guida, si torna saggiamente indietro.