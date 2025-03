La IA di Meta arriva in Europa in versione limitata

È ora integrata in WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger.

Meta ha avviato l'espansione del suo assistente AI, Meta AI, in Europa, dopo un ritardo di un anno causato da ostacoli normativi.

A partire dal 20 marzo 2025, il servizio è disponibile in 41 Paesi europei, integrato in piattaforme come WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger.

A differenza della versione statunitense, quella europea si limita a interazioni testuali, escludendo funzionalità avanzate come la generazione di immagini, l'editing visivo o l'integrazione con dati personalizzati: una scelta che ne riduce la versatilità ma ne facilita l'approvazione.

Il ritardo è stato dettato da preoccupazioni sulla gestione della privacy degli utenti, culminate nell'intervento del Garante irlandese per la protezione dei dati personali (che fa da riferimento per tutti gli altri omologhi europei) nel 2024.

L'autorità aveva bloccato i piani di Meta di utilizzare i dati degli utenti europei per addestrare i suoi modelli AI, costringendo l'azienda a sviluppare una variante che si affida esclusivamente a informazioni pubbliche e dati web in tempo reale, senza attingere ai profili personali.

Questo compromesso permette a Meta AI di offrire supporto pratico, come generare idee per un discorso, suggerire itinerari di viaggio o rispondere a domande su eventi attuali; ma lo rende meno potente rispetto alle controparti americane.

L'assistente è accessibile direttamente nelle chat di WhatsApp o Messenger, dove basta digitare @Meta AI per attivarlo, mentre su Instagram e Facebook appare come opzione nelle ricerche o nei commenti.

Meta ha sottolineato che l'arriva della sua IA in Europa è solo un primo passo e già esistono piani per espandere le funzionalità — come la sintesi vocale o l'analisi di immagini — una volta ottenute le necessarie autorizzazioni dalle varie autorità.