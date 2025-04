La IA di Amazon può comprare per te su altri siti

Grazie a “Buy for Me” non è più necessario uscire dall'app di Amazon per far compere su altri siti: basta lasciar fare alla IA.





[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-04-2025] Commenti (1)

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti



Hai a disposizione ancora caratteri.

Per inserire commenti più lunghi (e senza CAPTCHA), iscriviti. Il tuo nome:

La tua email: