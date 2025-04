OpenAI pensa a un social network per sfidare X

Umani e chatbot interagiranno sulla stessa piattaforma.

OpenAI, l'azienda dietro a ChatGPT e DALL-E, sta pensando di conquistare un nuovo territorio: creare una piattaforma social ideata appositamente per competere con X (il social network che una volta si chiamava Twitter).

Secondo le indiscrezioni, il progetto sarebbe ancora nelle fasi iniziali, con un prototipo interno che si concentrerebbe sull'integrazione delle capacità di generazione di immagini di ChatGPT in un feed.

Non è ancora chiaro se OpenAI intenda lanciare questa piattaforma come un'app a sé stante o integrarla direttamente nell'ecosistema di ChatGPT. Il CEO Sam Altman avrebbe già iniziato a raccogliere opinioni esterne per affinare l'idea.

Il social network firmato da OpenAI vorrebbe distinguersi per funzionalità che si presentano come uniche: come su altre piattaforme, gli utenti condividerebbero i propri post, ma allo stesso tempo "collaborerebbero" con la IA per creare immagini, video o testi personalizzati in tempo reale, sfruttando tecnologie come DALL-E o il recente Sora per la generazione di video.

La creazione di OpenAI potrebbe anche integrare chatbot conversazionali per stimolare discussioni o fornire risposte immediate, mescolando utenti umani e bot.

Le maggiori critiche raccolte dalle prime voci in proposito si concentrano su un elemento: molti temono che un social network guidato da OpenAI possa intensificare la raccolta di dati personali per l'addestramento delle IA dell'azienda. E' un rischio già associato alle altre piattaforme social ma qui potrebbe essere superiore.

Inoltre, l'integrazione di contenuti generati da AI potrebbe complicare la lotta contro la disinformazione, senza contare la possibilità che il feed si popoli di contenuti frutto delle allucinazioni dei chatbot.