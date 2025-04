L'edizione definitiva di Doom in vendita a 666 dollari

La Will It Run Edition contiene tutta una serie di gadget, e si può giocare a Doom direttamente dalla scatola.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-04-2025] Commenti (2)

Immagine: Limited Run Games

Limited Run Games ha preparato una speciale edizione da collezione di Doom e Doom II che porta a un nuovo livello la domanda «Ma riesce a far girare Doom?».

Questa edizione, chiamata Will It Run Edition, costa 666 dollari ed è limitata a sole 666 copie, con un chiaro riferimento al tema infernale del gioco.

La sua caratteristica più curiosa è che la scatola stessa è in grado di eseguire Doom, grazie a uno schermo integrato. Ma non è tutto: il pacchetto include una serie di extra che potrebbero ingolosire i fan più accaniti e disposti a spendere una cifra non indifferente.

Disponibile per Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S e PC, questa edizione include innanzitutto le copie fisiche di Doom e Doom II (tranne per la versione PC, che fornisce un codice per il download da Steam). <è> La scatola, oltre a essere un dispositivo giocabile, è accompagnata dalla miniatura di un Cacodemone "tascabile" che, anch'esso, è in grado di eseguire Doom.

Tra gli altri contenuti troviamo: un'ulteriore statuetta di Cacodemone, che galleggia su una base magnetica; la colonna sonora su quattro audiocassette; un certificato di autenticità; un set di cinque carte collezionabili.

Il pacchetto software include anche espansioni come TNT: Evilution, The Plutonia Experiment, No Rest for the Living, Sigil, Sigil II, Master Levels for Doom II, 25 nuove mappe per il deathmatch e Legacy of Rust, un'espansione recente del 2024.

Sia Doom che Doom II sono poi sono stati aggiornati da id Software con miglioramenti alla grafica, supporto ai 60 FPS e al formato 16:9, una selezione più ampia di armi e supporto al multiplayer cross-platform.

Per quanto riguarda la colonna sonora si può scegliere tra le versioni MIDI originali o le moderne rivisitazioni di Andrew Hulshult, con nuove registrazioni per Doom II.

Per chi trova i 666 dollari richiesti dalla Will It Run Edition troppo impegnativi, Limited Run Games offre alternative più economiche.

La Big Box Edition, al costo di 100 dollari, include i giochi, un set di carte collezionabili, la colonna sonora su cassette e una scatola in stile retrò, ma senza i gadget giocabili. La Standard Edition, infine, a 30 dollari, contiene solo i giochi.

I preordini per tutte le edizioni si aprono il 18 aprile 2025 e si chiudono il 18 maggio, mentre la distribuzione è prevista successivamente.