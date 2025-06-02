Se l'antivirus vi avvisa di un pericolo, è il caso di fidarvi

Il cripto-ladro è nella stampante e ruba un milione di dollari.



L'8 maggio scorso, nonostante le smentite iniziali della Procolored, i software di gestione delle stampanti vengono rimossi e viene avviata un'indagine interna, dalla quale risulta che l'azienda ha caricato su Mega.nz il proprio software dopo averlo messo su una chiavetta USB che potrebbe essere stata infettata da un terzo virus, chiamato Floxif, quello rilevato inizialmente dallo YouTuber Cameron Coward sulla chiavetta fornitagli dalla Procolored.

Floxif è una brutta bestia: è un virus che si attacca ai file di tipo Portable Executable di Windows, ossia ai file eseguibili, ai file oggetto, alle librerie condivise e ai driver per dispositivi, ed è capace di propagarsi alle condivisioni di rete e ai supporti di memoria rimovibili, come per esempio le chiavette USB o i dischi rigidi di backup.

L'azienda, insomma, ha commesso l'errore di usare in modo promiscuo una chiavetta USB e in questo modo si è portata in casa l'infezione e da lì l'ha propagata agli utenti delle proprie stampanti.

Ora il suo software è stato ripulito e le versioni attualmente scaricabili non sono infette, come confermato dalla stessa azienda tedesca di sicurezza informatica G Data, e alle vittime tocca adesso scaricare queste nuove versioni, sostituirle a quelle precedenti infette, ed effettuare una scansione dei propri sistemi con un antivirus per estirpare i malware installati. Ma i soldi delle vittime, purtroppo, non torneranno indietro.

Casi come questo capitano tutti i giorni a chi lavora nella sicurezza informatica. È un lavoro silenzioso, invisibile, spesso ingrato, che si nota soltanto quando qualcosa va storto, ma è incessante e difficile. La morale di questa vicenda è che se il vostro antivirus o il vostro browser vi dice che un file è pericoloso, è il caso di fidarsi, anche se la fonte di quel file sembra sicura e affidabile, e non è assolutamente il caso di scavalcare quell'allarme. Inoltre bisogna stare molto più attenti di quello che normalmente si fa quando si scambiano chiavette o dischi esterni. E bisogna essere più grati di quanto lo siamo normalmente a chi lavora senza tanto clamore per tenerci al sicuro.

C'è una scena nel film della serie di James Bond Skyfall che può essere utile per imprimere questi concetti ad amici, parenti e colleghi. In questa scena, l'esperto informatico dell'MI6 prende un computer che apparteneva al supercattivo di turno - che è un noto hacker -- e per prima cosa lo collega alla rete informatica dei servizi segreti britannici. Con non uno, ma ben due cavi Ethernet. Questa è la cosa più stupida che si possa fare con un dispositivo informatico, e la scena si è giustamente meritata più di un decennio di sberleffi da parte di tutti gli informatici del mondo.

Se volete stare sicuri, siate più Cameron Coward e Karsten Hahn, e meno James Bond.

ferik
La cosa bella di leggersi un articolo sulla sicurezza informatica è ritrovarsi tra un paragrafo e l'altro dei banner pubblicitari che rimandano a siti truffa per la rivendita a prezzi scontatissimi di utensili per il fai da te. Per la serie che vuoi evitare il pacco e ti becchi il contropacco.
26-6-2025 06:29

Gladiator
Anche questo è possibile, se ci saranno sviluppi forse lo sapremo.
2-6-2025 18:46

Homer S.
Dimentichi la regola d'oro del truffatore: quando il colpo si materializza, tu sei già altrove... Per quanto ne sappiamo la società può essere alla frutta da tempo, se non addirittura nata proprio come specchietto per le allodole (qui direi più beccaccini, visto come li hanno impallinati...).
2-6-2025 18:32
