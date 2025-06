Google unifica le chiamate: Meet sostituirà Duo

Alcuni funzioni andranno però perse per sempre.

Come aveva già preannunciato nel 2022, Google ha ora comunicato che a settembre 2025 completerà la transizione da Google Duo a Google Meet, eliminando definitivamente tutte le funzionalità di chiamata legacy di Duo.

Sebbene il marchio Duo sia stato abbandonato tre anni fa, alcune delle sue tecnologie di chiamata, note come "legacy calls", sono rimaste integrate in Google Meet. Ora queste saranno sostituite da "Meet calls" che offre funzionalità come la chat all'interno della chiamata, i sottotitoli in tempo reale, la condivisione dello schermo, effetti visivi cumulabili e un'interfaccia ottimizzata per tablet e dispositivi pieghevoli.

Altre funzioni interessanti sono il trasferimento delle chiamate tra dispositivi e la modalità On the go (solo audio); ma gli utenti perderanno alcune caratteristiche tipiche di Duo, come "Knock-knock" (che mostrava un'anteprima video prima di rispondere), "Moments" (per scattare foto durante le chiamate) e "Family mode" (con funzionalità per bambini).

Google sta esortando gli utenti a salvare i contenuti importanti, come la cronologia delle chiamate e i messaggi video, prima della scadenza di settembre 2025, poiché questi diventeranno inaccessibili. Inoltre, i dispositivi Nest, come il Nest Hub Max, che attualmente supportano solo le chiamate legacy, non riceveranno l'aggiornamento per le chiamate Meet.

La decisione riflette la strategia di Google di consolidare i suoi servizi di comunicazione sotto un'unica piattaforma, iniziata con la fusione di Duo e Meet sotto la guida di Javier Soltero nel 2020. «Non ha senso che Duo e Meet coesistano» aveva dichiarato Soltero ai dipendenti.