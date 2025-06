Microsoft sfida Google con Bing Video Creator

Consente di creare gratuitamente brevissimi video, adatti a piattaforme come TikTok.

Microsoft ha lanciato Bing Video Creator, un generatore di video gratuito (entro certi limiti) che sfrutta il modello Sora di OpenAI. Disponibile inizialmente sull'app mobile di Bing, questo strumento permette agli utenti di trasformare i prompt testuali in video di cinque secondi, adatti a piattaforme come TikTok, senza costi e senza la necessità di attrezzature o competenze di editing.

Per utilizzare Bing Video Creator, basta scaricare l'app Bing, accedere al menu in basso a destra e selezionare Video Creator, oppure digitare un prompt direttamente nella barra di ricerca di Bing, qualcosa come «Crea il video di un pinguino che rompe una finestra». Gli utenti hanno a disposizione due modalità: Rapida (Fast) e Standard. Si inizia avendo a disposizione 10 generazioni Rapide gratuite, con ulteriori creazioni disponibili tramite i punti Microsoft Rewards. I video, in formato verticale 9:16 e risoluzione 480p, vengono salvati per 90 giorni, dando così il tempo agli utenti di scaricarli o condividerli.

Bing Video Creator segue il successo di Bing Image Creator, basato su DALL-E. L'integrazione di Sora, finora accessibile solo a pagamento, rende la tecnologia di generazione video di OpenAI disponibile a un pubblico più ampio. Tuttavia, le limitazioni che abbiamo già elencato sono evidenti: la durata fissa di cinque secondi, le proporzioni non modificabili (anche se a breve dovrebbero debuttare i video in formato 16:9) e l'assenza di opzioni avanzate come quelle offerte da Sora (che supporta risoluzioni fino a 1080p e durate fino a 20 secondi) potrebbero frenare gli utenti più esigenti.