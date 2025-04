Midjourney, basta un trucco per generare immagini ultra-realistiche

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-04-2025] Commenti

Alcuni giorni fa Midjourney ha rilasciato la versione alfa del suo nuovo modello di generazione di immagini, Midjourney v7, definendolo «il più avanzato e realistico mai realizzato dall'azienda».

Pochi giorni dopo il lancio, è emerso un metodo ingegnoso per ottenere risultati che confermano le capacità del modello: non soltanto risultano davvero realistici, ma si possono creare facilmente utilizzando un semplice trucco nei prompt.

Come ha scoperto l'utente di X Min Choi, aggiungere un nome di file generico tipico delle fotocamere al prompt di Midjourney 7 può migliorare significativamente il realismo delle immagini generate. Per esempio IMG_9854.CR2 usa l'estensione tipica dei file raw delle macchine fotografiche digitali Canon).

Il trucco sfrutta il fatto che l'IA è stata addestrata su vaste collezioni di foto reali, molte delle quali seguono formati di denominazione standard come per l'appunto il .CR2. Inserendo tale elemento, il modello sembra orientarsi verso uno stile fotografico più autentico, producendo immagini che potrebbero essere scambiate per scatti reali, come dimostra il thread su X creato da Min Choi.

Non è solo il formato Canon a funzionare: altri utenti hanno sperimentato con successo il formato HEIC degli iPhone, ottenendo risultati simili.

Midjourney 7 offre peraltro anche un Draft Mode (Modalità Bozza) per genera immagini a una velocità dieci volte superiore e a metà del costo in termini di GPU, sebbene con dettagli meno rifiniti.

Il modello supporta i parametri delle versioni precedenti, come --ar per il rapporto d'aspetto e --seed per la coerenza. Inoltre è il primo a offrire la personalizzazione attiva di default, richiedendo agli utenti di valutare almeno 200 immagini per creare un profilo estetico personalizzato.

Al momento in cui scriviamo la disponibilità della versione alfa di Midjourney è in corso, con aggiornamenti previsti ogni una o due settimane per i prossimi due mesi.