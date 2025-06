L'aviazione civile USA abbandona finalmente Windows 95

Il controllo del traffico aereo americano si affida ancora a un sistema operativo di 30 anni fa e ai floppy disk.

La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha annunciato un piano che la porterà finalmente ad abbandonare i floppy disk e i sistemi basati su Windows 95, ancora utilizzati in alcune strutture di controllo del traffico aereo.

L'iniziativa, guidata dal vice amministratore della FAA Chris Rocheleau, mira a sostituire con sistemi moderni le tecnologie obsolete, come i dischetti e le strisce di carta usate per annotare dettagli dei voli: la decisione arriva dopo che un'analisi del 2023 ha rilevato che oltre un terzo dei sistemi di controllo aereo americani ha ormai un piede nella fossa, e alcuni di essi presentano ormai malfunzionamenti evidenti.

Il problema non è nuovo: da anni si segnalano ritardi nell'aggiornamento delle infrastrutture della FAA. Finanziamenti insufficienti hanno costretto l'agenzia a mantenere tecnologie degli anni '90, come per l'appunto i floppy disk e i computer con Windows 95: un sistema operativo che si appresta a compiere 30 anni. Questi sistemi, utilizzati per gestire dati critici come call sign, tipo di aereo e altitudine, sono stati al centro di critiche, soprattutto dopo recenti incidenti e ritardi, come i disagi all'aeroporto di Newark causati da guasti al radar. La dipendenza da tecnologie obsolete ha anche contribuito a problemi operativi: per esempio lo scorso aprile un singolo malfunzionamento ha costretto a deviare oltre 65 voli deviati e ritardarne 350.

Il cambiamento, però, probabilmente non sarà rapidissimo. Per ora la FAA ha emesso una Request for Information per raccogliere proposte da aziende tecnologiche, con l'obiettivo di aggiornare l'intero sistema di controllo aereo. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha sottolineato l'urgenza di queste modernizzazioni, evidenziando anch'egli come l'uso di floppy disk e connessioni Internet inaffidabili abbia contribuito a recenti incidenti.