Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 2000

Un progetto nostalgico sta conquistando gli appassionati di retrocomputing: un'emulazione di Windows XP, il sistema operativo lanciato da Microsoft nel 2001, eseguibile direttamente in un browser web, senza bisogno di installazioni o macchine virtuali. Il progetto, sviluppato dall'utente Reddit ducbao414 e accessibile dal sito win32.run, ricrea l'interfaccia classica di Windows XP completa di animazione di avvio, desktop con lo sfondo "Bliss" e applicazioni come Paint, Solitaire, Minesweeper e 3D Pinball Space Cadet.

L'intero codice del lavoro di ducbao414 risiede in un repository GitHub archiviato da oltre un anno; se se ne parla adesso, il motivo è che il suo creatore ha deciso di pubblicizzarlo su Reddit proprio alcuni giorni fa, in occasione del venticinquesimo anniversario dell'inizio dello sviluppo di Windows XP.

Il progetto è un omaggio alla nostalgia ma presenta limitazioni significative, come l'impossibilità di navigare il web tramite Internet Explorer o eseguire software esterni. L'emulazione è costruita utilizzando il framework Svelte insieme a SvelteKit e Tailwind CSS e simula un'istanza fittizia di Windows XP. Il creatore ha dichiarato su Reddit di aver realizzato il progetto per rivivere i ricordi d'infanzia e condividerli con altri mentre tutto funziona localmente nel browser. Il progetto non è un sistema operativo completo: manca il Pannello di controllo, molte impostazioni non sono funzionali e il browser integrato non supporta la navigazione reale. Il gioco 3D Pinball Space Cadet, pur presente, non è completo come nell'originale.

Il progetto è stato creato quando ducbao414 stava imparando Svelte; allo stato attuale giace abbandonato a causa di aggiornamenti incompatibili di SvelteKit. Il codice è liberamente disponibile: chiunque abbia la voglia e le conoscenze necessarie può dar vita a un fork e riprenderlo in mano.