L'interfaccia di Windows diventa open source: Microsoft metterà il codice su GitHub



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-08-2025]

microsoft winui open source
Foto di Rui Silvestre.

Microsoft ha annunciato l'intenzione di rendere WinUI, il framework di interfaccia utente integrato in Windows, completamente open source. Sebbene non sia stato fornito un calendario preciso, Beth Pan, ingegnere capo del team Windows App SDK, ha descritto il processo come «deliberato» e complesso, a causa delle profonde connessioni di WinUI con componenti proprietari del sistema operativo Windows. L'annuncio risponde alle richieste di lunga data della comunità di sviluppatori e si inserisce nella crescente apertura di Microsoft verso il modello open-source, un'evoluzione iniziata sotto la guida del CEO Satya Nadella.

WinUI, o Windows UI Library, è il framework nativo utilizzato per creare interfacce per le applicazioni Windows, e supporta sia applicazioni Win32 che .NET e C++. Introdotto nel 2020 come parte del progetto Reunion (ora Windows App SDK), WinUI si basa sul design Fluent, che definisce l'estetica di applicazioni di sistema come il menu Start e le Impostazioni di Windows 11. Attualmente, il codice di WinUI è solo parzialmente accessibile su GitHub, un limite che ha generato frustrazione tra gli sviluppatori, i quali lamentano la lentezza degli aggiornamenti, la presenza di bug irrisolti e l'assenza di strumenti come un visual designer per Visual Studio.

Microsoft ha delineato un piano in quattro fasi per rendere WinUI «veramente open source». La prima fase inizierà dopo il rilascio di Windows App SDK 1.8, previsto per fine agosto, con una sincronizzazione più frequente dei commit interni su GitHub per aumentare la trasparenza. Nella seconda fase, gli sviluppatori esterni potranno clonare il repository e compilare il codice localmente, con documentazione dettagliata per configurare l'ambiente di sviluppo. La terza fase consentirà di inviare pull request e eseguire test localmente, dopo aver rimosso le dipendenze private. Infine, nella quarta fase, GitHub diventerà il centro principale per lo sviluppo, la gestione dei problemi e l'interazione con la comunità. Microsoft ha creato una project board su GitHub per collaborare con gli sviluppatori nella definizione delle priorità, promettendo maggiore chiarezza nella pianificazione mensile e una wiki aggiornata.

La complessità del processo deriva dall'integrazione profonda di WinUI con il codice di Windows. Separare le componenti condivisibili da quelle che devono rimanere riservate, come il kernel del sistema operativo, richiede un lavoro meticoloso. Beth Pan ha sottolineato che il team deve bilanciare questo sforzo con altre priorità, come la sicurezza, la stabilità della piattaforma e il supporto ai prodotti esistenti. La comunità degli sviluppatori sembra aver accolto positivamente l'annuncio, visto come un'opportunità per accelerare lo sviluppo di WinUI e introdurre innovazioni più rapide. La possibilità di contribuire direttamente al framework potrebbe ridurre la dipendenza dai team interni di Microsoft e permettere agli sviluppatori di correggere bug e aggiungere funzionalità in modo più agile.

Proposte di lettura:
Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 200...
L'IA open source di Google DeepMind decifra le iscrizioni romane in pochi mi...
Bug di Windows 11 consente di ''espellere'' la GPU come se fosse...
Edit, l'editor di testo a riga di comando per Windows 11

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Il sistema open source compatibile con Windows
Il labirinto di Windows 95 ritorna in versione giocabile
Microsoft, perché sabotavi il Pannello di Controllo in Windows 95 e 98?
Windows, la finestra per la formattazione è provvisoria da 30 anni
Seccato con Microsoft, sviluppatore rivela una falla in Windows

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quando partecipi a una discussione, che cosa ti infastidisce al punto da spingerti ad abbandonarla?
L'accorgermi che l'argomento che mi interessa viene trattato con troppa superficialità.
Scoprire che un mio interlocutore cerca di convincermi della sua idea anziché confrontarsi sul tema.
Trovare, fra le persone con cui discuto, qualcuno arrogante e supponente.
Vedere che alcuni si esprimono in un pessimo italiano.
Notare che l'interlocutore si basa su fatti palesemente fasulli per motivare le sue affermazioni.

Mostra i risultati (3182 voti)
Agosto 2025
n. 3975 del 08-08-2025
OpenAI porta l'IA su laptop e smartphone con due nuovi modelli open source
n. 3974 del 06-08-2025
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
n. 3973 del 03-08-2025
La pittura al grafene che sostituisce i caloriferi e consuma il 40% in meno
Luglio 2025
n. 3972 del 31-07-2025
Allora, che cosa si può fare?
n. 3971 del 29-07-2025
Piantedosi propone nuova Autorità per WhatsApp, Telegram e Signal. Messaggistica sotto controllo
n. 3970 del 28-07-2025
Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 2000
n. 3969 del 24-07-2025
PosteMobile da Vodafone a TIM: cambio rete nel 2026. 5 milioni di utenti coinvolti
n. 3968 del 23-07-2025
Fratelli d'Italia, stretta sul ''pezzotto'': sanzioni per gli utenti fino a 16.000 euro
n. 3967 del 21-07-2025
Scoprire gli amanti al concerto e licenziarli? In Italia non sarebbe mai potuto succedere
n. 3966 del 19-07-2025
Svelate le specifiche dell'iPhone pieghevole: chip A20, fotocamera da 48 MP e prezzo davvero premium
n. 3965 del 17-07-2025
Compensi per copia privata, la SIAE alza le tariffe. E vuole tassare anche il cloud
n. 3964 del 15-07-2025
ChatGPT in imbarazzo: con un semplice trucco genera chiavi attivazione Windows
n. 3963 del 12-07-2025
La IA di Google "fa calare il traffico" ai siti web: parte la denuncia alla Commissione Europea
n. 3962 del 10-07-2025
Il frigorifero di Samsung che fa a meno del gas: sfrutta l'effetto Peltier
n. 3961 del 09-07-2025
Il pericolo delle eSIM
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 8 agosto
2025
L'interfaccia di Windows diventa open source: Microsoft metterà il codi...
2024
L'ultima versione di WordStar si può scaricare liberamente
2023
Da Z-Library un'estensione per aggirare i blocchi
2022
Come perdere 200 milioni di dollari in criptovalute
2020
Android guadagna la condivisione semplice e wireless dei file
2019
Google smetterà di origliare le registrazioni di Assistant. Ma solo per tre...
2018
Thunderbird 60, nuova interfaccia e una marea di novità
2017
Password, abbiamo sbagliato tutto: usare numeri, maiuscole e caratteri speciali ...
2016
Privacy, sicurezza e bari
2015
Arriva LibreOffice 5.0, più efficiente e leggero
2014
Napoli lascia il Pinguino e ritorna con Microsoft
2013
Cifratura HTTPS compromessa in 30 secondi
2012
Un milione e mezzo di torrent su Internet Archive
2011
Juno porta i LEGO su Giove
2010
Anybots QB, il robot che va in ufficio al posto nostro
2008
Nuove regole per periti e consulenti dei magistrati
2004
Monti, Buttiglione e Bill Gates
2002
Umts e antenne
Olimpo Informatico


 
web metrics