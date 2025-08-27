Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice

Il rischio di trovarsi con il conto in banca vuoto semplicemente per aver navigato nel web è più che concreto.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-08-2025]

malwarebytes browser ai rischi
Immagine: Malwarebytes

Un recente studio pubblicato da Malwarebytes ha messo in luce vulnerabilità significative nei browser che integrano funzionalità di intelligenza artificiale (i cosiddetti agentic browser), sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli utenti. L'adozione crescente di IA nei browser, progettata per migliorare l'esperienza utente attraverso funzionalità come assistenti virtuali e automazione delle attività, sta aprendo nuove porte a potenziali attacchi informatici. I ricercatori hanno identificato una vulnerabilità specifica denominata PromptFix che consente agli attaccanti di sfruttare i prompt AI per eseguire comandi malevoli senza che gli utenti se ne accorgano.

L'exploit PromptFix sfrutta una tecnica che inganna i browser AI tramite falsi CAPTCHA o overlay visivi. Per esempio, un messaggio di avviso fasullo potrebbe convincere l'utente a interagire con un'interfaccia apparentemente legittima, come un campo per l'inserimento di dati personali. La stessa pagina potrebbe però contenere dei comandi nascosti, invisibili all'utente ma perfettamente chiari per la IA, con i quali è possibile compromettere la sicurezza dei dati dell'utente e farsi consegnare dall'agente informazioni sensibili come il numero della carta di credito: mentre l'utente naviga tranquillo, i criminali informatici gli svuotano il conto in banca. Questo tipo di attacco è particolarmente insidioso perché l'esperienza di navigazione rimane invariata, senza segnali evidenti di compromissione per l'utente.

I test condotti su diversi browser AI hanno rivelato che molti di essi non dispongono di adeguate misure di sicurezza per contrastare queste minacce. L'integrazione di modelli AI generativi come quelli utilizzati per elaborare prompt in linguaggio naturale introduce complessità che gli attaccanti possono sfruttare. Un esempio citato riguarda la possibilità di iniettare prompt malevoli che vengono eseguiti automaticamente dalla IA del browser, bypassando i tradizionali controlli di sicurezza. Il problema è aggravato dalla mancanza di politiche aziendali chiare sull'uso di estensioni di IA nei browser.

Un altro aspetto critico emerso dallo studio di Malwarebytes è la condivisione non autorizzata di dati sensibili. Un'analisi ha rivelato che alcuni assistenti AI integrati nei browser raccolgono informazioni personali come numeri di previdenza sociale o dati medici, senza adeguati meccanismi di protezione. Questi dati possono essere trasmessi a server remoti, aumentando il rischio di violazioni della privacy. La situazione è particolarmente preoccupante per gli utenti che si affidano a questi browser per attività quotidiane, come la gestione di email o transazioni finanziarie.

Sullo stesso tema:
ACR, una specie di Windows Recall nel televisore
I browser con la IA sono peggio degli utenti: cascano in truffe a cui nessuno ab...
Proton Lumo, l'alternativa open source a ChatGPT. Privacy al primo posto
ChatGPT adesso si ricorda di te

I ricercatori suggeriscono alcune misure per mitigare questi rischi. In primo luogo, gli sviluppatori di browser dovrebbero implementare controlli più rigorosi sui prompt AI, come filtri per rilevare comandi sospetti. Gli utenti dovrebbero essere educati sui rischi di interagire con overlay o richieste non verificate. Tuttavia la dipendenza da tecnologie AI in continua evoluzione rende difficile anticipare tutte le possibili minacce. In passato vulnerabilità simili sono state identificate in altri contesti tecnologici come i chip IoT o i protocolli Wi-Fi; ma la IA introduce una complessità aggiuntiva che richiede approcci innovativi.

Ti raccomandiamo anche:
Opera Neon, il browser che naviga e crea per te
Se l'antivirus vi avvisa di un pericolo, è il caso di fidarvi
Il cripto-ladro è nella stampante e ruba un milione di dollari
"Imbrogliare su tutto": dagli esami universitari ai colloqui di lavoro

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
La IA di Amazon può comprare per te su altri siti

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
Mi sembra appropriato (e tempestivo): per la serie "quando è troppo bello per essere vero..." [video]https://www.youtube.com/watch?v=aJX6GxNNS5Y[/video] :shit:
27-8-2025 10:06
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Secondo te, in quale di questi campi la realtà aumentata potrebbe portare più innovazione?
Medicina
Beni culturali
Videogiochi
Entertainment
Architettura
Altro (specificare nei commenti)
Realtà de che?

Mostra i risultati (3111 voti)
Agosto 2025
n. 3984 del 27-08-2025
Microsoft introduce Copilot in Excel ma avverte: non usatelo per calcoli precisi, potrebbe sbagliare
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
n. 3982 del 25-08-2025
La Danimarca saluta la posta cartacea: la consegna delle lettere terminerà alla fine dell'anno
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
n. 3979 del 18-08-2025
Windows 11 24H2, dopo l'aggiornamento i dischi scompaiono. E i dati possono corrompersi
n. 3978 del 14-08-2025
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro nella IA
n. 3977 del 12-08-2025
Chiede a ChatGPT come sostituire il sale, finisce in ospedale con una malattia di cent'anni fa
n. 3976 del 11-08-2025
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
n. 3975 del 08-08-2025
La bolla finanziaria degli LLM
n. 3974 del 06-08-2025
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
n. 3973 del 03-08-2025
La pittura al grafene che sostituisce i caloriferi e consuma il 40% in meno
Luglio 2025
n. 3972 del 31-07-2025
Allora, che cosa si può fare?
n. 3971 del 29-07-2025
Piantedosi propone nuova Autorità per WhatsApp, Telegram e Signal. Messaggistica sotto controllo
n. 3970 del 28-07-2025
Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 2000
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 27 agosto
2024
Il barista robot che serve cocktail allo stadio
2023
Lezioni antipirateria a scuola
2022
DuckDuckGo, la protezione delle email è per tutti
2021
Chip, si prepara un autunno di rincari
2020
Malware negli smartphone a basso costo ruba dati e denaro
2019
Sextortion, il malware che registra davvero chi guarda video a luci rosse
2018
Tagliato fuori da Galileo, il Regno Unito si costruirà un proprio GPS
2017
40 anni di ''segnale Wow''
2016
Due o tre (o 98) cose che Facebook sa di te
2015
Fotografare sotto le gonne non è reato
2014
Il divano che si trasforma in letto a castello
2013
L'auto senza conducente made in Google (aggiornamento)
2012
Dieci alternative per connettersi a DDUniverse
2011
Toshiba fa il verso a Roomba
2009
Sorpresa: anche il Dna si può falsificare
2008
Le batterie difettose sono sempre più un problema
2007
L'Adsl Telecom a rischio dialer
2005
La flat per i cellulari
2003
Meglio France Telecom o Telecom Italia?
2002
Foto Webcam da record
2001
Riposeranno in pace?
Olimpo Informatico


 
web metrics