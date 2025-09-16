ChatGPT: tutti lo usano per motivi personali. L'uso professionale è una minoranza



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-09-2025]

chatgpt uso personale
Foto di Solen Feyissa.

OpenAI ha pubblicato un rapporto dettagliato, basato sull'analisi di 1,1 milioni di conversazioni su ChatGPT dal maggio 2024 al giugno 2025. Questo studio, il più completo fino ad oggi sull'uso della IA da parte degli utenti comuni, copre un campione che riflette i 700 milioni di utenti attivi settimanali raggiunti a metà 2025, equivalenti a circa il 10% della popolazione adulta globale. I dati, resi anonimi ed elaborati tramite classificatori automatici senza accesso diretto ai testi per preservare la privacy, mostrano un'evoluzione significativa: il volume di messaggi giornalieri è passato da 451 milioni a oltre 2,6 miliardi in un anno.

Il report si concentra sui piani consumer, ma evidenzia valore economico sia personale che professionale, con quasi l'80% delle interazioni distribuito in tre categorie principali: Practical Guidance (Consigli Pratici), Seeking Information (Ricerca di Informazioni) e Writing (Scrittura). Queste categorie emergono da un'analisi semantica che classifica i prompt in base al contenuto, escludendo dati sensibili filtrati internamente.

Dal punto di vista demografico, l'adozione di interessa particolarmente i più giovani: quasi il 50% dei messaggi proviene da utenti sotto i 26 anni, con il 45% degli utenti totali under 25. Regionalmente gli USA contribuiscono con il 19,01% degli utenti, seguiti da India (7,86%), Brasile (5,05%), Canada (3,57%) e Regno Unito (3,48%), ma la crescita è più rapida nei paesi a basso e medio reddito, con tassi di adozione 4 volte superiori rispetto a quelli ad alto reddito entro maggio 2025.

Ancora più interessante è il fatto che l'uso personale ha superato nettamente quello professionale, passando dal 53% delle interazioni a giugno 2024 al 73% a giugno 2025. La categoria Practical Guidance domina con il 29% delle conversazioni, includendo tutoraggio (10%), consigli personalizzati su fitness, cucina o idee creative (8,5%), e supporto per attività quotidiane. Seeking Information è cresciuta dal 14% al 24%, indicando che ChatGPT sta davvero sostituendo i motori di ricerca tradizionali per ricerche su eventi attuali, ricette o prodotti acquistabili, con 2,5 miliardi di prompt giornalieri a luglio 2025. Writing rimane al 24% ma nel contesto professionale rappresenta oltre il 40% dei messaggi, con i due terzi focalizzati su editing o traduzione di testi esistenti piuttosto che creazione ex novo. Contrariamente alle aspettative, la generazione di codice è marginale: appena il 4,2% delle conversazioni, inferiore al 30% stimato per concorrenti come Claude.

Articoli raccomandati:
Apertus: la IA svizzera open source che punta su trasparenza e privacy per il be...
Vivaldi rifiuta l'intelligenza artificiale: i browser AI uccidono l’es...
I browser con la IA sono peggio degli utenti: cascano in truffe a cui nessuno ab...
Il CEO di OpenAI avverte: l'IA è una bolla, qualcuno perderà un sa...

Contenuti emotivi o relazionali sono rari: solo l'1,9% per relazioni personali e lo 0,4% per giochi di ruolo, smentendo l'idea di un uso diffuso per supporto psicologico o intrattenimento. Le tendenze, analizzate cronologicamente, mostrano la presenza di picchi di utenti dopo il lancio di nuova funzionalità: dopo GPT-4o (maggio 2024) l'uso è salito del 274% nelle app AI, con sessioni medie di 16 minuti/giorno.

In sintesi, il report OpenAI delinea la massiccia crescita di ChatGPT come strumento personale, con nicchie professionali limitate. Le proiezioni dell'azienda indicano il raggiungimento di 1 miliardo di utenti entro fine 2025, trainati da GPT-5 e integrazioni, sebbene persistano problemi come la generazione di "allucinazioni" e la dipendenza da dati pubblici, con serie ripercussioni per quanto riguarda diritto d'autore e privacy.

Non perderti anche:
IA e Modelli linguistici, la loro capacità di ragionare è solo un '...
Chiede a ChatGPT come sostituire il sale, finisce in ospedale con una malattia d...
ChatGPT si evolve: invita gli utenti a prendersi una pausa e si preoccupa della ...
Salute, Garante Privacy lancia allarme sulle IA usate come diagnosi

Ti raccomandiamo anche:
ChatGPT ''impazzisce'' e accusa di omicidio un innocente
Darth Alexa, ovvero il lato oscuro
Due parole sul blocco di ChatGPT
Il Garante Privacy limita ChatGPT

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
ChatGPT ''impazzisce'' e accusa di omicidio un innocente
Darth Alexa, ovvero il lato oscuro
Due parole sul blocco di ChatGPT
Il Garante Privacy limita ChatGPT

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Negli ultimi 12 mesi hai danneggiato accidentalmente un oggetto tecnologico portatile? (per esempio smartphone, fotocamera, notebook, tablet, ebook reader)
Sì, mi è caduto a terra.
Sì, mi è caduto in acqua (o ci ho versato dei liquidi).
Sì, ci ho lasciato giocare un bambino.
Sì, mi ci sono seduto sopra.
Sì, mentre lo lanciavo a un amico (o sulla scrivania).
No.

Mostra i risultati (2583 voti)
Settembre 2025
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
n. 3982 del 25-08-2025
La Danimarca saluta la posta cartacea: la consegna delle lettere terminerà alla fine dell'anno
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
n. 3979 del 18-08-2025
Windows 11 24H2, dopo l'aggiornamento i dischi scompaiono. E i dati possono corrompersi
n. 3978 del 14-08-2025
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro nella IA
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 16 settembre
2024
La IA che prevede i crimini dai filmati di videosorveglianza
2023
Unity, minacce di morte ai dipendenti per il cambio dei prezzi
2022
2022, fuga dall'open source
2021
Instagram fa male alle ragazzine. Facebook lo sa, ma tace
2020
Veicolo autonomo investe e uccide; guidatore accusato di omicidio colposo
2019
Richard Stallman si dimette da presidente della Free Software Foundation
2018
Copyright, il sito di sottotitoli ITASA costretto a gettare la spugna
2017
Falla nel Bluetooth, vulnerabili 5 miliardi di dispositivi
2016
Rubati sei milioni di username e password conservati in chiaro
2015
Eliminare le app troppo invadenti
2014
Il software-spia usato dai governi contro dissidenti e giornalisti
2013
La cache e i file temporanei
2012
La7 in vendita, Mediaset vuole comprare
2011
Lucchetto digitale per hard disk esterno
2010
Il Grande Specchio di Parrot
2009
Con Spacebook lo spazio a video raddoppia
2008
MySpace Music offre brani gratis grazie agli spot
2007
Il meglio dal forum Telefonia Mobile
2006
Informazione e nuovi diritti digitali
2005
Quando il 12 sognava il Voip
2004
Il consumatore hacker e la cybermobile
2002
Cuba on line
2001
Blu alla riscossa
Olimpo Informatico


 
web metrics