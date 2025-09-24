Scratchgate per iPhone 17 Pro: la scocca in alluminio si graffia. Tutte le debolezze

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-09-2025] Commenti (1)

Immagine: Apple

Il lancio dell'iPhone 17 ha visto nascere una nuova polemica, subito ribattezzata Scratchgate. I primi utenti hanno infatti segnalato una sorprendente particolarità della scocca dei modelli Pro e Pro Max, che sembrano graffiarsi con estrema facilità già dopo poche ore di utilizzo. Le segnalazioni si concentrano soprattutto sulle varianti Deep Blue e Cosmic Orange, dove il contrasto tra la finitura anodizzata e il metallo sottostante rende i segni particolarmente visibili.

Secondo le analisi condotte da esperti come JerryRigEverything, il problema non riguarda la finitura superficiale e non la struttura interna del dispositivo, che si conferma solida e resistente agli urti. L'alluminio anodizzato scelto da Apple per il telaio dei modelli Pro risulta meno resistente ai graffi rispetto al titanio impiegato nelle generazioni precedenti, pur offrendo vantaggi in termini di dissipazione termica e leggerezza. Il processo di anodizzazione applica uno strato colorato che può essere facilmente rimosso da oggetti comuni come chiavi o monete, esponendo il metallo grezzo sottostante.

La questione ha rapidamente assunto una dimensione globale, con segnalazioni provenienti da Stati Uniti, Europa e Asia. In Italia un giornalista ha condiviso immagini di un iPhone 17 Pro Max già rigato dopo poche ore di esposizione in un Apple Store. Alcuni utenti venuti a conoscenza del fenomeno hanno raccontato nel web di aver deciso di annullare gli ordini che avevano piazzato, giudicando inaccettabile un simile difetto su uno smartphone di fascia alta.

L'iPhone Air non soffre dello stesso problema, pur essendo il modello più sottile mai realizzato da Apple. La sua scocca in titanio stampato in 3D si è dimostrata molto più resistente, sia nei test di pressione sia nelle prove di graffiatura. Ciò ha portato alcuni osservatori a ipotizzare che la scelta dell'alluminio per i modelli Pro sia stata dettata da esigenze di bilanciamento termico e di peso, a scapito della durabilità estetica.

Apple non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul fenomeno. La raccomandazione più diffusa tra gli utenti è quella di installare immediatamente una cover protettiva, soprattutto per le varianti colorate. Alcuni suggeriscono anche l'uso di skin adesive per proteggere le zone più esposte come il bordo del modulo fotografico, che presenta angoli vivi e privi di smussature.

Lo Scratchgate solleva anche qualche interrogativo sul rapporto tra design, materiali e usabilità: per gli utenti, l'estetica è spesso un fattore decisivo quando si tratta di decidere quale prodotto acquistare; ma la la scelta dei materiali non può prescindere dalla loro resistenza nel tempo. Vediamo se Apple minimizzerà o ammetterà l'esistenza del problema, che è estetico e non funzionale, com'era invece l'Antennagate.

Qui sotto, il video pubblicato da JerryRigEverything in merito allo Scratchgate.