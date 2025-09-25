Lionsgate: "IA non è capace di generare interi film". La questione dei diritti



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-09-2025]

lionsgate film ai
Foto di Denise Jans.

La collaborazione annunciata nel settembre 2024 tra Lionsgate (studio hollywoodiano distributore di franchise come John Wick, The Hunger Games e Saw) e Runway (startup specializzata in generazione video IA) non ha portato tutti i frutti sperati. L'accordo, descritto come il primo del suo genere tra un grande studio e un fornitore di servizi IA, mirava a creare un modello esclusivo addestrato sulla biblioteca Lionsgate - oltre 20.000 titoli di film e TV - per generare scene, trailer e potenzialmente interi lungometraggi. Il progetto ha prodotto risultati limitati, evidenziando la distanza tra le ambizioni iniziali e le realtà tecniche e legali dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel cinema.

L'annuncio iniziale aveva generato ottimismo: Michael Burns, vicepresidente di Lionsgate, aveva parlato di «opportunità di creazione contenuti all'avanguardia ed efficienti dal punto di vista economico», con applicazioni immediate in pre-produzione e post-produzione, come la generazione di storyboard, l'applicazione di effetti speciali e la rimozione di ombre o microfoni presenti nelle riprese. Runway, con investimenti da Google, Nvidia e Salesforce, avrebbe sviluppato un modello personalizzato per «potenziare» il lavoro dei realizzatori di film, riducendo per esempio i costi in scene d'azione complesse.

Cristóbal Valenzuela, co-fondatore e CEO di Runway, aveva enfatizzato come l'AI potesse «accelerare il progresso attraverso sfide creative», allineandosi a un ecosistema che include già strumenti usati in film come Everything Everywhere All at Once. Tuttavia, arrivati a settembre 2025, la collaborazione ha accumulato ritardi: a questo punto Lionsgate continua a esplorare iniziative IA su più fronti, ma non più in modo esclusivo con Runway. Le sfide principali ruotano intorno alla quantità e alla qualità dei dati necessari per addestrare modelli AI efficaci. Una fonte anonima ha dichiarato a The Wrap: «Il catalogo Lionsgate è troppo piccolo per creare un modello. In effetti, persino quello di Disney lo è».

Per generare video coerenti, i modelli richiedono dataset enormi: Runway's Gen-4 è stato testato su cortometraggi e video musicali, ma per prodotti cinematografici servono Terabyte di materiale diversificato per catturare fisica, illuminazione, muscolatura umana e contesto narrativo. Per quanto vasto, il catalogo Lionsgate è focalizzato su generi specifici come action e horror, limitando la possibilità di usarlo in maniera generalizzata. I paragoni con i concorrenti non fanno che sottolineare il problema: Google's Veo 3, addestrato sull'intera libreria YouTube, ancora presenta difetti in coerenza e controllo; Adobe's Firefly integra modelli multipli da Google, OpenAI e Luma AI's Ray3 per risultati più robusti, ma anche qui i limiti persistono per produzioni professionali.

Articoli raccomandati:
La Guerra dei Mondi 2025 è già record: il remake ottiene lo 0% su Rott...
Film, serie TV e musica nel mirino di Piracy Shield: AGCOM contro la pirateria d...
Fratelli d'Italia, stretta sul ''pezzotto'': sanzioni per gl...
Compensi per copia privata, la SIAE alza le tariffe. E vuole tassare anche il cl...

A queste barriere tecniche si aggiungono le complicazioni legali legate al copyright. La IA generativa solleva interrogativi su chi detenga i diritti quando un modello crea dal materiale che ha "studiato" le sembianze degli attori di cui ha bisogno, o i dialoghi "originali" che questi pronunceranno: «Nell'industria cinematografica e TV, ogni produzione ha vari detentori di diritti», spiega Ray Seilie, avvocato presso Kinsella Holley Iser Kump Steinsapir LLP. «Ora che esiste questa tecnologia per creare video IA di un attore che dice qualcosa di non detto, gestire quei diritti diventa spinoso».

Nonostante i contrattempi, gli esperimenti di Lionsgate non sono ancora terminati: l'azienda ha testato la IA per compiti mirati, come la generazione di versioni edulcorate di certi titoli per spettatori giovani, riducendo la necessità di costose riprese alternative. L'impressione è che per poter generare un film completo con la IA servano ancora mesi o anni: clip di pochi secondi sono fattibili, ma narrazioni coerenti che durino sui 90 minuti richiedono un editing umano estensivo.

Per approfondire:
Giocattoli Mattel con IA in arrivo entro fine anno: Barbie, Hot Wheels e UNO
Guarda film pirata? Rischi fino a 5.000 euro di multa
IA e teenager: ai chatbot non si applica libertà d'espressione
Black Mirror 7, istruzioni per l'uso (senza spoiler)

Consigliamo la lettura di:
Oltre 200 film in DVD sono ormai illeggibili
Prime Video, adesso il doppiaggio lo fa la IA
Vent'anni di YouTube, la nuova televisione
I Beatles (e la IA) candidati a due Grammy

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Oltre 200 film in DVD sono ormai illeggibili
Prime Video, adesso il doppiaggio lo fa la IA
Vent'anni di YouTube, la nuova televisione
I Beatles (e la IA) candidati a due Grammy
La IA che prevede i crimini dai filmati di videosorveglianza
Imitare non è lecito se l'intento è ingannare
ChatGPT ha copiato la voce di Scarlett Johansson? Il Grande Saccheggio dell'IA
La valle inquietante
Sora genera video sintetici perfetti in HD
IA: il collasso, reloaded
Ricordiamo Topolino e Steamboat Willie per il motivo sbagliato

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
Sarà imbarazzante per Lionsgate dover ammettere che aver firmato un accordo sulla falsariga "io mi prendo i tuoi dati e in cambio ti prometto che cercherò di farci dei films" li fa percepire come pessimi strateghi di business... :inc: (ed ora sotto a chi tocca, Disney!)
25-9-2025 12:55
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è lo strumento di informazione di cui ti avvali di più?
I media tradizioniali (Tv, radio, stampa, ecc.)
Internet, soprattutto i siti autorevoli (Repubblica, Corriere, ecc.)
Internet, soprattutto i siti indipendenti o di controinformazione
Internet, soprattutto i social network (Twitter, Facebook, ecc.)
Non mi fido di nessun media e credo solo a quello che vedo

Mostra i risultati (3328 voti)
Settembre 2025
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultra convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 25 settembre
2025
Microsoft vara Windows AI Labs. Paint un diventa laboratorio di intelligenza art...
2024
Frankenthings, un genocidio nell'Internet delle Cose
2022
Windows 11 2022 Update, meglio non avere fretta di installarlo
2021
Aggiornamenti d’emergenza per dispositivi Apple
2020
Da Microsoft un Office senza abbonamento nel 2021
2019
Tutta la verità sul caso del dominio Italia Viva
2017
Windows, gli ultimi aggiornamenti bloccano gli account utente
2016
La stufetta a candele che non consuma elettricità
2015
Bloccare le email degli scocciatori con Gmail
2014
ShellShock, falla critica in Linux e Mac OS X
2013
La stampante 3D che non si limita alla plastica
2012
La tastiera virtuale che sta in un portachiavi
2011
Il capitano Kirk racconta le differenze tra Star Wars e Star Trek
2010
O!Play HD2, il media player USB 3
2009
Facebook e Nielsen si alleano per misurare la pubblicità
2008
Compra un telefonino e ci trova dentro le foto porno
2007
Taser e altre armi vomitevoli
2006
Lo scorporo della rete
2005
Il futuro della Rete, il contributo della Chiesa
2002
I tuoi DVD con Philips
2001
Cd anticopia, la farsa continua
Olimpo Informatico


 
web metrics