La IA che prevede i crimini dai filmati di videosorveglianza

Dejaview analizza il comportamento dei soggetti ripresi e capisce se stanno per commettere un reato.

Individuare i crimini prima ancora che accadano: non è più solo un'idea fantascientifica, resa popolare dal film Minority Report (tratta dall'opera di Philip K. Dick), ma, secondo alcuni ricercatori sudcoreani, una prossima realtà.

L'ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute) ha infatti sviluppato Dejaview, un sistema di intelligenza artificiale in grado di prevedere il possibile realizzarsi di attività criminale a partire dalle riprese delle telecamere di sorveglianza.

Il sistema - che ricorda più la Macchina di Person of Interest che i precog di Minority Report - si basa innanzitutto sulle statistiche relative ai crimini già commessi nelle zone sottoposte a sorveglianza: i luoghi isolati, in cui già si sono verificati eventi criminosi in passato, sono considerati ovviamente più a rischio.

In secondo luogo considera ciò che i ricercatori che hanno creato Dejaview chiamano «previsione individualizzata della recidiva».

In altre parole, il sistema si concentra sugli individui considerati «ad alto rischio» in quanto già dotati di una fedina penale significativa e, in particolare, di quanti portano dispositivi di sorveglianza elettronici; seguendone i movimenti, ne analizza il comportamento individuando quei segnali che possano lasciar pensare alla volontà di commettere a breve un nuovo crimine.

Per l'addestramento di Dejaview, i ricercatori hanno utilizzato oltre 32.000 filmati di sorveglianza che coprono reati commessi in un lasso di tempo di tre anni: in questo modo la IA ha imparato a riconoscere anche in riprese "nuove" i comportamenti che paiono essere indicatori dell'intenzione di commettere un reato.

ETRI intende ora sviluppare ulteriormente la tecnologia alla base di Dejaview per creare un sistema affidabile da usare in luoghi come aeroporti, fabbriche, strutture per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica e via di seguito, potenziando le capacità di analisi dei video da parte della IA e collaborando con governi e forze dell'ordine per costruire versioni appositamente tarate sulle necessità delle zone in cui il sistema verrà applicato.

Poi, entro la fine del 2025, Dejaview dovrebbe arrivare sul mercato con una proposta commerciale.

«Abbiamo sviluppato con successo una tecnologia di videosorveglianza che utilizza le informazioni delle telecamere di sorveglianza per prevedere e prevenire la possibilità di attività criminali, andando oltre il semplice rilevamento dei reati» ha commentato Kim Geon-woo, ricercatore di ETRI. «Grazie a questa tecnologia, abbiamo ora gettato le basi tecniche che ci permetteranno di fare il salto di qualità e di sviluppare un sistema di sicurezza sociale futuristico e avanzato».