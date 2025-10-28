TikTok USA, trovato l'accordo: la maggioranza nelle mani di investitori americani guidati da Oracle



ByteDance, la società cinese che possiede TikTok, ha raggiunto un accordo per cedere la maggioranza delle operazioni della piattaforma negli Stati Uniti a un consorzio di investitori americani, evitando il bando previsto tempo fa e poi rinviato più volte. La firma definitiva è attesa questa settimana, in concomitanza con l'incontro bilaterale USA-Cina che si terrà a Seoul il 30 ottobre.

L'operazione crea una joint venture indipendente che gestirà TikTok, Lemon8 e CapCut negli USA; ByteDance è ridotta a una quota inferiore al 20%, soglia massima consentita per evitare il controllo da parte di entità straniere avverse. Il consorzio è guidato da Larry Ellison di Oracle, che supervisionerà la gestione dei dati su server statunitensi. Tra i partecipanti figurano Andreessen Horowitz, KKR, General Atlantic, Silver Lake e il fondo MGX degli Emirati. ByteDance nominerà un membro su sette nel consiglio di amministrazione; Oracle replicherà l'algoritmo di raccomandazione esclusivamente su dati americani, grazie a una licenza perpetua concessa dalla casa madre cinese.

Non è prevista la cessione del codice sorgente ma la creazione una versione USA; dal punto di vista finanziario, ByteDance non riceverà un pagamento diretto per la cessione ma otterrà il 50% dei profitti generati dalle operazioni statunitensi. Il valore della nuova entità è stimato intorno ai 14 miliardi di dollari. Questa soluzione bilancia le preoccupazioni di sicurezza nazionale USA - relative a dati e possibili manipolazioni - con la continuità del servizio per i 170 milioni di utenti americani. TikTok resta operativo senza interruzioni, mentre ByteDance preserva un'influenza indiretta attraverso la licenza e la condivisione dei ricavi.

