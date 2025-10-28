TikTok USA, trovato l'accordo: la maggioranza nelle mani di investitori americani guidati da Oracle

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-10-2025] Commenti

ByteDance, la società cinese che possiede TikTok, ha raggiunto un accordo per cedere la maggioranza delle operazioni della piattaforma negli Stati Uniti a un consorzio di investitori americani, evitando il bando previsto tempo fa e poi rinviato più volte. La firma definitiva è attesa questa settimana, in concomitanza con l'incontro bilaterale USA-Cina che si terrà a Seoul il 30 ottobre.

L'operazione crea una joint venture indipendente che gestirà TikTok, Lemon8 e CapCut negli USA; ByteDance è ridotta a una quota inferiore al 20%, soglia massima consentita per evitare il controllo da parte di entità straniere avverse. Il consorzio è guidato da Larry Ellison di Oracle, che supervisionerà la gestione dei dati su server statunitensi. Tra i partecipanti figurano Andreessen Horowitz, KKR, General Atlantic, Silver Lake e il fondo MGX degli Emirati. ByteDance nominerà un membro su sette nel consiglio di amministrazione; Oracle replicherà l'algoritmo di raccomandazione esclusivamente su dati americani, grazie a una licenza perpetua concessa dalla casa madre cinese.

Non è prevista la cessione del codice sorgente ma la creazione una versione USA; dal punto di vista finanziario, ByteDance non riceverà un pagamento diretto per la cessione ma otterrà il 50% dei profitti generati dalle operazioni statunitensi. Il valore della nuova entità è stimato intorno ai 14 miliardi di dollari. Questa soluzione bilancia le preoccupazioni di sicurezza nazionale USA - relative a dati e possibili manipolazioni - con la continuità del servizio per i 170 milioni di utenti americani. TikTok resta operativo senza interruzioni, mentre ByteDance preserva un'influenza indiretta attraverso la licenza e la condivisione dei ricavi.