Gli USA vogliono strappare TikTok alla Cina

Cassandra Crossing/ Ma di cosa si sta parlando veramente? E perché si descrive il fatto solo sul piano economico? Forse si tralascia la sostanza?

Cassandra, ancora fresca della trilogia sulla fine del mondo, ha appena terminato di ascoltare la puntata di oggi di Ciao Internet [archived], il podcast di Matteo Flora, conoscente di antichissima data che, grazie a una competenza quasi sconfinata, ha tracciato un buon riassunto dei fatti precedenti e attuali della questione TikTok. Ce n'era bisogno, perché il modo in cui i media internazionali commentano la notizia è decisamente (volutamente?) fuori bersaglio, e quello dei media italiani è... beh, lasciamo perdere.

Lo ha fatto sottolineando che quello che gli USA non possono tollerare non è la supremazia economica di un social cinese sui social americani, ma è l'influenza che un social su scala globale può avere su questioni di interesse nazionale, come la segretezza dei dati degli americani o l'influenza sui processi elettorali.

Flora si è correttamente spinto fino a suggerire che questo potrebbe rappresentare una prima prova di forza da parte degli USA nei confronti della Cina, e che la Cina ha annunciato di non gradire la cosa e che ci saranno conseguenze.

Qui si è fermato "sulla soglia" di un nuovo argomento, forse perché abbandonando il suo campo abituale tra il blastante e il fuffoso (mannaggia Marco... ma esprimerti in italiano? NdR) non voleva invadere terreni che non pratica abitualmente, quelli del pessimismo (qualcuno ha detto realismo?) e delle opinioni, quelle davvero discutibili e controcorrente.

Capita a fagiolo! Realizzando una staffetta che sembra (a lei) perfetta, la vostra profetessa preferita, forte della trilogia in argomento appena esternata, scende in campo per avvicinare la palla alla porta della comprensione. Chi dei 24 intuitivi lettori avesse colto il riferimento alla trilogia citata sarà già arrivato facilmente alla conclusione del ragionamento (chiamiamolo così) di Cassandra.

La fine del mondo come lo conoscevamo, la guerra termonucleare globale, è già cominciata su uno dei piani fino ad adesso relativamente tranquilli dei conflitti multidimensionali, le guerre di adesso.

TikTok, come gli altri social, è un'arma di distruzione di massa delle coscienze e delle volontà; gli USA, potenza imperiale globale, non possono accettare che venga usata da un'altra neo-potenza imperiale globale contro di loro. Quindi questo non è quello che i francesi chiamano ballon d'essai - palla di prova. Questo è, come dicono gli americani, un first strike - primo colpo.

«Stai esagerando» - sbotterà qualcuno - «le guerre di oggi sono ben altra cosa! Queste sono solo stupidaggini in confronto». Lo pensate veramente? Speriamo, davvero. Però poi non dite che non ve l'avevo detto.